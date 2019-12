"Gesundheitsminister und Saarland aktiv gegen Versorgungslücken in der Pflege" / bpa-Präsident Meurer begrüßt Einsetzung einer Agentur zur Verfahrensbeschleunigung bei ausländischen Pflegekräften

Berlin (ots) - "Wir begrüßen ausdrücklich die Anstrengungen von BundesministerJens Spahn und Ministerpräsident Tobias Hans, ausländische Pflegekräfte, diebereits einen Arbeitsvertrag in Deutschland in der Tasche haben, deutlichschneller als bisher nach Deutschland zu holen und Wartezeiten von über einemJahr zu vermeiden." Das sagt Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandesprivater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), zur Ankündigung der beidenPolitiker, wonach sich eine vom Saarland in Abstimmung mit demBundesgesundheitsministerium gegründete Agentur künftig um Anträge für Visa,Berufsanerkennung und Arbeitserlaubnis kümmern soll, damit Pflegekräfte aus demAusland binnen sechs Monaten in Deutschland arbeiten können.Meurer: "Endlich reagiert die Politik auf diesen Flaschenhals. DerGesundheitsminister setzt den angekündigten und längst überfälligen Schritt um.Denn bisher ist die Zuwanderung der dringend benötigten Pflegekräfte ausgebremstbis komplett verhindert worden, weil die deutschen Botschaften nicht mitausreichend Personal ausgestattet wurden, um die Visaanträge zeitnah zubearbeiten." Der bpa hat schon seit längerem auf diesen Missstand hingewiesenund Bundesaußenminister Maas wiederholt aufgefordert, tätig zu werden und mehrBotschaftsmitarbeiter einzustellen."Bei aller Freude über diesen Schritt bleibt jetzt allerdings abzuwarten, wiedie Umsetzung in der Praxis funktioniert und ob Pflegekräfte aus dem Ausland demdeutschen Arbeitsmarkt tatsächlich deutlich schneller zur Verfügung stehen alsin der Vergangenheit", sagt der bpa-Präsident.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehrals 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretungprivater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder-und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitgliederdes bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerischeInfrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter bpa-Verbandskommunikation, Tel.:030/30 87 88 60, www.bpa.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/17920/4457504OTS: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell