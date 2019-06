Gesundheitsminister stellen Konferenz-Ergebnisse vor

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Gesundheitsminister der Länder stellen am Donnerstag die Ergebnisse ihrer zweitägigen Jahreskonferenz vor.



Ein Thema ihrer Beratungen war die Digitalisierung im Gesundheitswesen. "Wir wollen, dass Digitalisierung, dass telemedizinische Anwendungen deutlich ausgebaut werden", sagte Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) am Mittwoch am Rande der Konferenz. Sachsen hat dieses Jahr den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz. Auch Krankenhaushygiene, Impfpflicht, Regelungen zur Organspende sowie das "Faire Kassenwahlgesetz" könnten Themen des Treffens sein.

Zum Auftakt der Konferenz hatten zahlreiche Pflegebeschäftigte von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bessere Arbeitsbedingungen gefordert./trh/DP/fba