Gesundheitsminister beraten zu Corona-Ausbrüchen - Debatte in NRW

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies und die drastischen Einschränkungen für die Bevölkerung in der Region beschäftigen am Mittwoch die Gesundheitsminister der Länder.



Die Ressortkollegen wollen sich in einer Telefonkonferenz (9.00 Uhr) über ein gemeinsames Vorgehen nach den massenhaften Neuinfektionen im Kreis Gütersloh beraten. Ziel sei ein bundeseinheitliches Vorgehen.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Ausbruch in Nordrhein-Westfalen Auswirkungen auf die Urlaubsplanung vieler Menschen haben dürfte. Auf Usedom wurden am Montag 14 Menschen aus Corona-Hotspots aufgefordert, vorzeitig abzureisen. Auch in Bayern und Schleswig-Holstein gelten künftig Beschränkungen für Reisende aus Corona-Hotspots.

In NRW dürfte der Fall Tönnies am Mittwoch zu heftigen Debatten im Landtag führen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will am Morgen (10.00 Uhr) das Plenum zunächst über die sozialen und wirtschaftlichen Maßnahmen der Landesregierung im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise unterrichten. Unmittelbar danach bahnt sich in einer Aktuellen Stunde eine Redeschlacht zum Corona-Ausbruch in der Fleischindustrie an./dot/DP/mis