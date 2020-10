BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.



Das teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Berlin mit. Spahn habe sich umgehend in häusliche Isolierung begeben, bislang hätten sich bei ihm nur Erkältungssymptome entwickelt, hieß es weiter./jr/DP/jha