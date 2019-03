Finanztrends Video zu



Bonn/Berlin (ots) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatvor der Beratung des neuen Terminservice-Gesetzes im Bundestag imGespräch mit dem Fernsehsender phoenix erneut für die Gesetzesvorlagegeworben. "Wenn wir wollen, dass wir eine bessere Versorgung und eineschnellere Terminvergabe haben, dann müssen wir investieren. Wenn wirwollen, dass Heilmittelerbringer wie Physiotherapeuten und Logopädenbesser vergütet werden, damit sich auch hier die Wartezeitenverkürzen, dann müssen wir investieren", sagte Spahn. "Es geht darum,dass Patienten in einer konkreten Situation schneller einen Terminbekommen", so Spahn. Dies soll auch über höhere finanzielle Anreizefür Ärzte geregelt werden, die zusätzliche Patienten annehmen. "WennSie dann der konkrete Patient sind, dem das hilft, dann ist das fürSie eine sehr konkrete Verbesserung."Verbraucherschützer und Krankenkassen kritisieren, dass dieReformen zusätzliche Kosten von 3,3 Milliarden Euro verursachenwerden. Dies sei nicht mehr finanzierbar, wenn die wirtschaftlicheLage sich wieder verschlechtere, so die Kritik. Spahn sieht hier dieWirtschaftspolitik in der Pflicht. "Wir haben Spielräume gerade. Esgeht uns wirtschaftlich gut, wir haben Überschüsse und Rücklagen.Einen Teil der Rücklagen geben wir den Beitragszahlern durchBeitragssenkungen zurück. Einen anderen Teil investieren wir da, wodas Gesundheitswesen nicht so gut funktioniert wie es sollte: In derPflege und bei der Terminvergabe", so Spahn. Ihm sei aber auch klar:"Vor dem Verteilen kommt das Erwirtschaften. Darum müssen wir guteWirtschaftspolitik machen, um im Sozialen Spielräume zu haben."