Gesundheitsminister Jens Spahn besucht Junge Pflege Kongress in Bochum (FOTO)

Bochum (ots) -Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird auf dem JungePflege Kongress des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK)Nordwest am 3. Mai 2018 in Bochum zu Gast sein. Geplant sind einGrußwort des Ministers und eine anschließende interaktive Fragerundemit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kongresses. "Wir freuenuns sehr, dass Herr Spahn zu uns kommt und mit uns diskutierenmöchte. Es gibt einige dringende Themen, die wir ihm als jungePflegende für seine Amtszeit mit auf den Weg geben wollen", sagtRicarda Möller als Koordinatorin der Arbeitsgemeinschaft (AG) JungePflege Nordwest.Der Junge Pflege Kongress 2018 bringt Expertinnen und Experten zuden aktuellen pflegepolitischen Themen zusammen. Es geht unteranderem um Praxisanleitung, Pflegeberufekammern undExpertenstandards. Auch ein Blick ins Ausland soll aufzeigen, wo fürdie Pflege in Deutschland Entwicklungspotenziale bestehen.Der Kongress des DBfK Nordwest findet bereits zum 12. Mal stattund ist der größte Kongress für angehende Pflegefachpersonen inDeutschland. Angesprochen werden Auszubildende, Studierende undBerufseinsteiger/innen der Gesundheits- und Krankenpflege,Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Altenpflege. Inhaltlichwird der Kongress durch die AG Junge Pflege im DBfK Nordwestgestaltet. Das Kongress-Programm finden Sie hier: www.t1p.de/46m5Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter können sichvorab für die Veranstaltung zur Berichterstattung akkreditieren.Wenden Sie sich dazu bitte direkt an die Pressestelle des DBfKNordwest.Für Anfragen an die Pressestelle des DBfK Nordwest wenden Sie sichbitte an:Silke WaindokReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDeutscher Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) Nordwest e.V.Lister Kirchweg 45 | 30163 HannoverTelefon 0511 696844-136 | Telefax 0511 696844-299E-Mail waindok@dbfk.de | www.dbfk.de