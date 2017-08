Gesundheitsminister Hermann Gröhe besucht Ebola-Impfstoffproduktion in Burgwedel (FOTO)

Burgwedel (ots) -Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe hat auf seinerdiesjährigen Gesundheitsinformationsreise die MSD Produktionsanlagein Burgwedel besucht, um sich vor Ort über die Herstellung eines derweltweit ersten Ebola-Impfstoffe zu informieren.Um die Voraussetzungen für die Produktion des erstenEbola-Impfstoffs in Deutschland zu schaffen, hat MSD am StandortBurgwedel umfangreiche Modernisierungen und Erweiterungen in Angriffgenommen. Das Unternehmen investiert innerhalb von zwei Jahren rund60 Millionen Euro - u. a. in einen neuen, separatenProduktionsbereich - und schafft damit rund 50 neue attraktiveArbeitsplätze. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe sagte beiseinem Besuch: "Die Staatengemeinschaft muss besser aufinternationale Gesundheitsgefahren vorbereitet sein, das hat derEbola-Ausbruch in Westafrika in dramatischer Weise verdeutlicht.Deshalb war es wichtig und richtig, dass wir die globale Gesundheitauf die internationale Tagesordnung gesetzt haben. Denn das Wohlaller Menschen - ob in Industrie-, Schwellen- oderEntwicklungsländern - hängt gleichermaßen davon ab, ob wir esschaffen globalen Gesundheitsgefahren kraftvoll entgegenzutreten.Dass einer der weltweit ersten Ebola-Impfstoffe künftig in Burgwedelhergestellt wird, ist ein bedeutender Schritt im Kampf gegengefährliche Krankheitsausbrüche und ein starkes Signal für denInnovationsstandort Deutschland.""Impfstoffe haben auf spektakuläre Weise die Medizin verändert",sagt Dr. Susanne Fiedler, Managing Director von MSD Deutschland."Sie zählen zu den Eckpfeilern der modernen Medizin und geltenzugleich als eine kostengünstige Präventionsmaßnahme. Besonders stolzsind wir natürlich darauf, als eines der ersten Unternehmen einenImpfstoff gegen die tödliche Viruserkrankung Ebola weiterentwickeltzu haben."Der MSD Impfstoffkandidat hat bereits in mehreren klinischenStudien bis zu 100 Prozent Wirksamkeit gezeigt, d.h.Studienteilnehmer zeigten nach Impfung in dem für die Ebola-Infektionbekannten zehntägigen Inkubationszeitraum keinerlei Symptome, wasdurch einen negativen Ebola-Labornachweis bestätigt wurde.Erleichtert wurde die schnelle Entwicklung des Impfstoffes unteranderem durch ein Abkommen mit der globalen Impfstoff-Allianz GAVI:Im Rahmen dieses Abkommens stellte GAVI der Firma MSD fünf MillionenUS-Dollar für die weitere Entwicklung zur Verfügung. Im Gegenzugverpflichtete sich MSD zu Beginn des Jahres 2016, den Impfstoff bisEnde 2017 zur Zulassung einzureichen und 300.000 Dosen des Impfstoffsfür weitere klinische Studien und Notsituationen vorzuhalten. Bereits im Januar 2015 hat MSD auf der GAVI-Wiederauffüllungskonferenz verkündet, den Impfstoff in den ärmsten Ländern der Welt zum niedrigst möglichen Preis zugänglich zu machen. Dr. Christine Neudert, Geschäftsführerin des MSD Produktionsstandortes Burgwedel, betonte die Sicherheit für die Anwohner: Eine Ansteckungsgefahr bestehe am Standort nicht, da in der Impfstoffproduktion keine vollständigen Ebolaviren verwendet werden. Im Impfstoff befindet sich lediglich ein Oberflächen-Eiweiß und damit nur ein Teilstück des Virus. Gegen dieses Eiweiß soll das Immunsystem der Geimpften Antikörper bilden, Ebolafieber kann durch dieses Teilstück nicht hervorgerufen werden. Das Eiweiß wurde biotechnologisch in ein anderes abgeschwächtes Virus als Träger eingebaut, welches für gesunde Menschen keine Gesundheitsgefährdung darstellt. 