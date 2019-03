Gesundheitskrise nach Wirbelsturm Idai / medico ruft zu Spenden auf

Finanztrends Video zu



Frankfurt/Main (ots) - Die Frankfurter Hilfs- undMenschenrechtsorganisation medico international unterstützt dieNothilfe nach dem Wirbelsturm Idai im südlichen Afrika und ruft zuSpenden auf.Itai Rusike, Geschäftsführer der medico-PartnerorganisationCommunity Working Group on Health (CWGH) in Simbabwe, berichtet voneiner beträchtlichen Krise der Gesundheitsversorgung in denverwüsteten Gebieten: "Die vom Zyklon Idai zerstörten öffentlichenGesundheitseinrichtungen waren ein Puffer zwischen den Menschen undden tödlichen Folgen von Krankheiten. Die massive Zerstörung derWasser- und Sanitärinfrastruktur verschärft die Lage für die armenMenschen in den betroffenen Gemeinden und macht sie starkverwundbar."Menschen mit chronischen Krankheiten bräuchten dringendUnterstützung, damit sie ihre Behandlung nicht versäumen. SolchePatienten haben Schwierigkeiten, Medikamente einzunehmen, wenn sienicht ausreichend zu essen haben.Die Zahl der Todesopfer durch Wirbelsturm Idai sei alarmierend undhat die seit längerem bestehenden Missstände im simbabwischenGesundheitssystem offengelegt."Wir hoffen, dass die internationalen Gesundheitsorganisationenund die Regierung von Simbabwe nicht nur mit Notfallmaßnahmen auf denZyklon reagieren, sondern die Basisgesundheitsversorgung insgesamtverbessern", sagt Itai Rusike.Während sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf die verheerendenZerstörungen des Zyklons richtet, müsse die Regierung beispielsweiseauch Bettnetze und Sprühmittel verteilen, um der Malaria nach denstarken Regenfällen vorzubeugen.CWGH kritisiert die mangelnde Einbeziehung der Zivilgesellschaftdurch die simbabwischen Behörden, obwohl die Gesundheitsorganisationauf Gemeindeebene über langjährige Erfahrung und ein Netzwerk vonMenschen verfügt, die die Fähigkeit haben, die medizinischeGrundversorgung selbst unter schwierigen Bedingungen zu organisierenund zu unterstützen."Simbabwer sind keine bloßen Zahlen von Todesfällen durch Zyklone.Wir sind Menschen, die auf eine zunehmend schwierige Situationreagiert haben und ein Recht auf Gesundheit haben. Wir fordern dieRegierung dazu auf, die Menschen wieder in den Mittelpunkt zu rückenund die Gemeinden in ihre Überlegungen und Notfallpläne miteinzubeziehen", so Rusike.CWGH hat bereits Gesundheitsteams in den betroffenen DistriktenChipinge, Chimanimani, Chiredzi und Masvingo mobilisiert, um diemedizinische Nothilfe nach der Zyklonkatastrophe zu unterstützen.Zur Verbesserung der Gesundheitssituation nach dem WirbelsturmIdai im südlichen Afrika bittet medico international deshalb umSpenden:Spendenkontomedico internationalIBAN: DE21 5005 0201 0000 0018 00BIC: HELADEF1822Frankfurter SparkasseStichwort "Wirbelsturm Idai"Online spenden: https://www.medico.de/spenden/medico international trägt das DZI-Spendensiegel und ist alsgemeinnützig anerkannt. Spenden sind steuerlich absetzbar.medico international ist Mitglied im Bündnis Entwicklung Hilft.Das Bündnis leistet bei Katastrophen und in Krisengebieten humanitäreHilfe. Darüber hinaus engagieren sich alle Mitgliedsorganisationen -dem Grundsatz Entwicklung hilft und ist die beste Prävention folgend- als Bündnis für die Katastrophenvorsorge und für langfristigeMaßnahmen in der Entwicklungszusammenarbeit.Pressekontakt:Für Nachfragen:- Bernd Eichner, medico-Nothilfereferent: Tel. 069 94438 45 odereichner@medico.de- Anne Jung, Medico-Gesundheitsreferentin: Tel 069 94438 27 oderjung@medico.deOriginal-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell