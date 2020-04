"Gesundheitshelden, bitte melden!": AllProMed startet Hilfe-Plattform für Corona-Einsatz

Lütjensee (ots) - Die Verbreitung des Coronavirus aufzuhalten, hat immense Auswirkungen auf uns alle, in besonderem Maße aber auf das Gesundheitssystem. Infektionen mit SARS-CoV-2 und die Angst vor Covid-19 führen zu Überstunden, überfüllten Wartezimmern und überlasteten Telefonleitungen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden aber auch Vorsorgeuntersuchungen abgesagt, Kontrolltermine verschoben und Teammitglieder in Kurzarbeit geschickt. Um dieses Ungleichgewicht aufzuheben, verbindet AllProMed unter dem Motto "Gesundheitshelden, bitte melden!" ab sofort Hilfsangebote und -gesuche."Als Mittelständler versorgen wir viele Ärztinnen und Ärzte im ganzen Bundesgebiet mit Vordrucken, Formularen und weiterem Praxisbedarf. Dieses Netzwerk und unsere technischen Möglichkeiten möchten wir jetzt nutzen, um einsatzbereite Fachkräfte und Freiwillige dorthin zu bringen, wo sie gerade dringend gebraucht werden", erklärt Silvia Bühler-Toebe, Digitalstrategin bei AllProMed.Unter http://allpromed.de/gesundheitshelden können Arztpraxen und Kliniken ihren zusätzlichen Personalbedarf schnell und unkompliziert angeben. Ärztinnen und Ärzte, MFA, Medizinstudierende oder Auszubildende mit freien Kapazitäten haben die Möglichkeit, direkt darauf zu reagieren oder selbst ein Angebot zu schalten.Auch Menschen, die einen medizinischen Hintergrund oder eine Ausbildung in der Pflege haben, inzwischen aber in anderen Bereichen arbeiten, sind aufgerufen. Fachfremde, die helfen wollen, können ebenfalls ihre Unterstützung anbieten, etwa für administrative oder soziale Tätigkeiten."Die Plattform ist natürlich für alle Nutzerinnen und Nutzer kostenlos", so Bühler-Toebe. "Außerdem war es uns wichtig, sie so niedrigschwellig und datensparsam wie möglich zu gestalten - damit sich bitte möglichst viele Gesundheitshelden melden!"Über AllProMedAllProMed ist eine Marke des Paul Albrechts Verlags (PAV). Das 1925 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Lütjensee bei Hamburg hat sich einen Namen als neutraler Akteur im deutschen Gesundheitsmarkt gemacht. Neben Druck-Erzeugnissen produziert PAV individuelle Mailings, digitale Lösungen und Chipkarten, darunter auch elektronische Gesundheitskarten (eGKs). Die neue Hilfe-Plattform ist zu finden unter allpromed.de/gesundheitsheldenPressekontakt:Timo Stehn0172 40 95 0 95timo.stehn@pav.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/100194/4562763OTS: Paul Albrechts Verlag GmbHOriginal-Content von: Paul Albrechts Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell