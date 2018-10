Gesundheitsforscher Professor Bert Arnrich wechselt an die Digital-Engineering-Fakultät der Universität Potsdam und des Hasso-Plattner-Instituts (FOTO)

Potsdam (ots) -Gesundheitsforscher Professor Bert Arnrich wechselt zum 1. Oktoberan die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät der UniversitätPotsdam (UP) und des Hasso-Plattner-Instituts (HPI). Er hat den Rufder größten und forschungsstärksten Universität des LandesBrandenburg angenommen und wird sich am Fachgebiet Digital Health alsSpezialist für Connected Healthcare intensiv mit dem Erfassen und derAnalyse von gesundheitsrelevanten Daten aus dem täglichen Lebenbefassen. Ziel ist die Mitgestaltung eines zukünftigenGesundheitswesens in dessen Mittelpunkt die Erhaltung einer gesundenLebensweise steht."Herr Prof. Arnrich verstärkt die Universität Potsdam an derwichtigen Schnittstelle von Informatik und Medizin. Unsere beidenneuen Fakultäten - die zusammen mit dem Hasso-Plattner-Institutbetriebene Digital Engineering Fakultät und die mit BTU und MHBgetragene Gesundheitswissenschaftliche Fakultät - werden dieseThematik in den kommenden Jahren zu einem strategischen Schwerpunktdes Wissenschaftsstandorts Potsdam machen. Die Berufung von HerrnArnrich ist hierbei ein wichtiger Meilenstein.""Neue Technologien im Bereich Connected Healthcare erleichtern esdem einzelnen, Gesundheitsrisiken vorzubeugen und bieten aufregendePerspektiven für die Medizin der Zukunft. Mit Professor Arnrichgewinnen wir einen weiteren Experten, der die Forschung und Lehre indiesem wichtigen Forschungsbereich am HPI voranbringen wird", so derDekan der gemeinsamen Fakultät von UP und HPI, Professor ChristophMeinel."Digitale Technologien, wie tragbare Sensoren und mobile Geräte,ermöglichen zunehmend eine umfassende und kontinuierliche Erfassungvon gesundheitsrelevanten Daten und deren Nutzung im Alltag. Diesewertvollen Daten werden zur Verbesserung der Früherkennung undVorbeugung von Krankheitsrisiken entscheidend beitragen. Wir freuenuns sehr, dass wir in Bert Arnrich einen ausgewieseneninternationalen Experten für den Aufbau des zukunftsweisendenBereiches Connected Healthcare am Digital Health Center des HPIgewinnen konnten", so Professor Erwin Böttinger, Professor fürDigital Health- Personalized Medicine und Leiter des HPI DigitalHealth Centers.Arnrich studierte bis 2001 Naturwissenschaftliche Informatik ander Universität Bielefeld. Anschließend promovierte er über"Datamining in der Herzchirurgie" und begann 2006 mit dem Aufbau derArbeitsgruppe "Pervasive Healthcare" im Wearable Computing Laboratoryder ETH Zürich, die er bis 2013 leitete. Im Rahmen derMarie-Sklodowska-Curie-Maßnahmen erhielt er ein Individual Fellowshipund 2013 eine Tenure-Track-Professur an der Bosporus Universität inIstanbul. Zuletzt arbeitete er als Science Manager bei derUnternehmensberatung Accenture in München.Kurzprofil Digital Engineering FakultätDie am 1. April 2017 eingerichtete Digital-Engineering-Fakultät(DEF, www.uni-potsdam.de/digital-engineering) ist eine gemeinsameEinrichtung der Universität Potsdam und der Hasso-Plattner-InstitutgGmbH. Sie bietet ein deutschlandweit einmaliges und besonderspraxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studium an, dasvon derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. Schwerpunkt in Lehreund Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hochkomplexer und vernetzter IT-Systeme. Zum WS 2018/19 starten gleichzwei neue Masterstudiengänge in in den Fachbereichen Digital Healthund Data Engineering. Zwei weitere in den Bereichen Smart Energy undCybersecurity sind in Planung.Kurzprofil Universität PotsdamDie Universität Potsdam ist mit 20.000 Studierenden und siebenFakultäten Brandenburgs größte und forschungsstärkste Universität.Insgesamt sind an der UP über 30 informatiknahe Professurenangesiedelt.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDie Hasso-Plattner-Institut gGmbH (HPI) in Potsdam istDeutschlands Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering (hpi.de). Esbetreibt exzellente Forschung in seinen IT-Fachgebieten, aber auch inder HPI Research School für Doktoranden mit Forschungsaußenstellen inKapstadt, Haifa und Nanjing. Die HPI School of Design Thinking bietetjährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an.Pressekontakt:Universität Potsdam: Silke Engel, Tel. 0331 977-1496E-mail silke.engel@uni-potsdam.deHasso-Plattner-Institut: Christiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119E-Mail christiane.rosenbach@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell