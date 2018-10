"Der Gesundheitscoach" steht Patienten zur Seite

Baden-Baden (ots) -"Der Gesundheitscoach" steht Patienten zur SeiteNeues SWR Ratgeberformat stärkt Patientenkompetenz, hilft beimArzt und erklärt, was man selbst tun kann / Folge 1: "Übergewicht -was nun?", Mo. 22.10., 20:15 Uhr SWR FernsehenWeit mehr als die Hälfte der Deutschen sind übergewichtig - vielesogar krankhaft fettsüchtig. Die möglichen Folgeerkrankungen könnenschwerwiegend sein: Diabetes, Bluthochdruck und Schädigungen derGelenke. SWR Gesundheitscoach Dr. med. Lothar Zimmermann begleitetüber mehrere Monate Übergewichtspatienten auf ihrem Weg zumNormalgewicht - durch Operation, Psychotherapie oderSelbsthilfegruppe. Die erste Folge des neuen SWR Ratgeberformats "DerGesundheitscoach: Übergewicht - was nun?" ist am Montag, 22. Oktober,20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.Diäten versagen - letzte Hoffnung OperationBedrückt schaut Jaldes Kjamiloska ihrem fünf Jahre alten Sohn aufdem Spielplatz zu. Nur zu gerne würde die 27-jährige Mutter zweierKinder mit ihrem Ältesten spielen. Doch zu groß sind dieGelenkschmerzen. Die Altenpflegerin ist bei nur 1,58m beinahe 130Kilo schwer. Das Gewicht drückt schmerzhaft auf die Gelenke, dieKörperfülle macht sie unbeweglich und lässt sie schnell außer Pustekommen. Viele Diäten hat Frau Kjamiloska schon ausprobiert - ohneErfolg. Ihre letzte Hoffnung: eine Operation, bei der Ihr Magenverkleinert wird.Ernährung, Sport und PsychotherapieKathrin Thiele, 35, träumt ebenfalls von einer Operation. Auch sieist mit einem Body-Mass-Index von über 40 adipös, das heißtfettsüchtig. Doch anders als bei Frau Kjamiloska raten die Ärzte FrauThiele erst einmal abzuwarten und die psychischen Probleme zu klären.Während eines stationären sechswöchigen Aufenthaltes in derAdipositasklinik des Krankenhauses Bietigheim soll die ausgebildeteErgotherapeutin zunächst lernen, an den Ursachen ihrer Fettsucht zuarbeiten. Auf dem Programm: Ernährung, Sport und Psychotherapie. Dennsind die Gründe für das ungesunde Essverhalten nicht beseitigt, kannauch eine Operation nichts ausrichten.Dr. med. Lothar Zimmermann begleitet die PatientinnenDer Arzt und Journalist Dr. med. Lothar Zimmermann hat die beidenPatientinnen über Monate bei ihrem Kampf gegen die Kilos begleitetund ihnen fachlich und menschlich zur Seite gestanden. Danebenbesuchte Zimmermann auch eine Adipositas-Selbsthilfegruppe, derenMitglieder sich unter Aufsicht eines Arztes gegenseitig in ihremWunsch nach Gewichtsabnahme unterstützen. Jede oder jeder auf seineWeise - durch Kalorienzählen, Low-Carb-Diät oder Diätdrinks - und mitunterschiedlichem Erfolg.Ratgeberformat vor OrtDie achtteilige Reihe "Der Gesundheitscoach" hilft Patienten dort,wo sie normalerweise alleine durchmüssen: in den Sprechzimmern undUntersuchungsräumen von Krankenhäusern. Dr. Lothar Zimmermann machtden eindrucksvollen medizinischen Apparat nahbar, stärktPatientenkompetenz und Dialogfähigkeit der Zuschauerinnen undZuschauer. Der Gesundheitscoach erklärt anschaulichKrankheitsverläufe, Behandlungsmöglichkeiten und was man selbst tunkann. Dabei greift er sowohl auf Beispiele aus dem Alltag zurück, alsauch auf aufwändige 3D-Animationen, die ausgehend vom Patientenfallin den Körper hineinsehen lassen. So werden Behandlungsschritte undHeilungschancen leicht verständlich deutlich.Sendung:"Der Gesundheitscoach", achtteilige Reihe ab 22. Oktober 2018montags, 20:15 UhrFolge 1 "Übergewicht - was nun?", 22.10.2018, 20:15 Uhr, 45Minuten, SWR FernsehenWeitere Informationen unter:http://x.swr.de/s/gesundheitscoachadipositasFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell