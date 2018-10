"Der Gesundheitscoach" berät bei Schulterschmerzen (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Schulterschmerzen, was nun? Die Medizin kann wirksam helfen undnicht immer ist gleich eine Operation notwendig. SWR GesundheitscoachDr. med. Lothar Zimmermann begleitet drei Schulterschmerz-Patientenüber Monate, erläutert Risikofaktoren und zeigt medizinischeBehandlungsmethoden. "Der Gesundheitscoach: Schulterschmerzen - wasnun?" ist am Montag, 19. November 2018, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zusehen.Verschleiß des Schultergelenks trübt Lebensfreude Es ist dasbeweglichste Gelenk des menschlichen Körpers: das Schultergelenk.Dabei ist es auch besonders gefährdet, denn höhere Beweglichkeitbedeutet größere Instabilität. Mehr als 10 Prozent der Deutschenklagen über Schulterschmerzen. Das reicht von Verspannungen,Entzündungen bis hin zu Verschleiß, Sehnenrissen undKnochenabbrüchen. Die Lebensfreude der aktiven, 72-jährigenChristiane Hack ist durch Schulterbeschwerden schon seit Jahrengetrübt. Schon im Alltag stark eingeschränkt, kann die ehemaligePflegeheimleiterin nicht einmal mehr ihrer größten Leidenschaft, demWandern, nachgehen. Der fortgeschrittene Verschleiß ihres rechtenSchultergelenks bereitet Frau Hack einfach zu große Schmerzen.Mehrwöchige Berufsunfähigkeit durch Arthrose in der SchulterRüdiger Elsässer hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht:LKW-Fahren. Doch das fällt dem 52-Jährigen immer schwerer. Seinelinke Schulter schmerzt in jeder Kurve oder beim Beladen seines LKWs.Die Untersuchung durch den Schulterspezialisten zeigt: Er leidetunter Arthrose, also dem Verschleiß des Knochens - zusätzlich zeigtsich eine angerissene Bizepssehne. Eine Operation ist unumgänglichund damit auch eine mehrwöchige Heilungsphase, in der die Schulterschrittweise in der Physiotherapie wieder mobil wird.Schulterschmerzen durch SportverletzungBei Abiturient Julian Hauswirth ist es der Sport, der seineSchulter zum Fall für den Chirurgen gemacht hat. Beim Volleyballwollte der 19-Jährige einen Sturz abfangen. Dabei ist die Schulterausgekugelt. Die Knorpelstruktur wurde verletzt und das kann nur miteiner Operation korrigiert werden - sonst springt die Schulter immerwieder aus dem Gelenk. Seither ist ihm das noch zwei Mal passiert:Sport ist so kaum mehr möglich.Dr. med. Lothar Zimmermann steht fachlich und menschlich zur SeiteIn welchen Fällen muss bei Schulterschmerzen operiert werden? Wieschnell ist die Schulter danach wieder einsatzfähig? Und wie kann manSchulterverschleiß vorbeugen? Der Arzt und Journalist Dr. med. LotharZimmermann hat Schulterschmerz-Patienten über Monate begleitet, standihnen fachlich und menschlich zur Seite.Ratgeberformat vor OrtDie achtteilige Reihe "Der Gesundheitscoach" hilft Patienten dort,wo sie normalerweise alleine durchmüssen: in den Sprechzimmern undUntersuchungsräumen von Krankenhäusern. Dr. Lothar Zimmermann machtden eindrucksvollen medizinischen Apparat nahbar, stärktPatientenkompetenz und Dialogfähigkeit der Zuschauer. DerGesundheitscoach erklärt anschaulich Krankheitsverläufe,Behandlungsmöglichkeiten und was man selbst tun kann. Dabei greift ersowohl auf Beispiele aus dem Alltag zurück als auch auf aufwändige3D-Animationen, die ausgehend vom Patientenfall in den Körperhineinsehen lassen. So werden Behandlungsschritte und Heilungschancenleicht verständlich deutlich.Sendung:Folge 4 "Schulterschmerzen - was nun?", 19.11.2018, 20:15 Uhr, 45Minuten, SWR Fernsehen "Der Gesundheitscoach", achtteilige Reihe ab22. Oktober 2018 montags, 20:15 UhrInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/dergesundheitscoachbertbeischulterschmerzenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell