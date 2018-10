"Der Gesundheitscoach" berät bei Diabetes / SWR Ratgeberformat stärkt Patientenkompetenz, hilft beim Arzt und erklärt, was man selbst tun kann

Baden-Baden (ots) -Folge 3: "Diabetes - was nun?", Mo. 5.11.2018, 20:15 Uhr SWRFernsehen"Honigsüßer Durchfluss" - was so harmlos klingt, ist längst zueiner Volkskrankheit in den entwickelten Ländern der Welt geworden:Diabetes mellitus. Immer mehr Menschen erkranken an derStoffwechselstörung, die zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel führt.95 von 100 Diabetikern haben den so genannten Altersdiabetes, alsoden Typ 2. Der Rest zumeist den Typ 1, auch Jugenddiabetes genannt,weil ihn meist Jüngere bekommen. Mit Hilfe der modernen Medizin istdie chronische Erkrankung heute gut behandelbar. SWR GesundheitscoachDr. med. Lothar Zimmermann begleitet Patienten, erläutertRisikofaktoren und zeigt medizinische Behandlungsmethoden. "DerGesundheitscoach: Diabetes - was nun?" ist am Montag, 5. November2018, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.Typ-2-Diabetiker Werner Saffert und sein Aufenthalt in derDiabetesklinikWerner Saffert hat die Diagnose Diabetes jahrelang nur halbherzigbeachtet. Denn zunächst hatte der 56-Jährige nichts gespürt - bisSehstörungen und Kribbeln in den Füßen dem Taxiunternehmer Angstmachten. Der Schwabe und Genussmensch muss lernen, seine Ernährungumzustellen und mehr Sport zu treiben. Ein stationärer Aufenthalt inder Diabetesklinik soll dem Typ-2-Diabetiker helfen, sich optimal aufseine Krankheit einzustellen - auch im Hinblick aufFolgeerscheinungen wie zum Beispiel verminderte Potenz.Julia Weiss lernt als junge Erwachsene mit Diabetes Typ 1umzugehenJulia Weiss war gerade volljährig geworden, als sie innerhalb vonwenigen Wochen einen unstillbaren Durst entwickelte und ihre Sehkraftrapide abnahm. Eine Augenoptikerin äußerte als erste den Verdacht,ihre Hausärztin stellte dann die Diagnose: Julia ist am Diabetes Typ1 erkrankt, dem so genannten Jugenddiabetes. Die Autoimmunkrankheitbewirkt, dass die Bauchspeicheldrüse kein oder nur unzureichendeMengen Insulin produziert und sich damit der Zucker im Blutanreichert. Auch wenn die heute 19-Jährige die Diagnose gutverarbeitet hat: Noch schwanken ihre Zuckerwerte stark. In einerDiabetesklinik soll sie lernen, die richtige Balance zwischenInsulinzufuhr und Nahrungsaufnahme zu finden.Dr. med. Lothar Zimmermann steht fachlich und menschlich zur SeiteWorauf müssen Diabetiker im Alltag achten? Wie kauft man zuckerarmein, wie wirkt Sport auf den Blutzuckerspiegel und warum isteigentlich zu viel Zucker im Blut so schädlich? Der Arzt undJournalist Dr. med. Lothar Zimmermann hat Diabetes-Patienten überMonate begleitet, stand ihnen fachlich und menschlich zur Seite. Erspricht auch mit Angehörigen und zeigt, wie Betroffene es schaffen,mit dem Diabetes gut zu leben.Ratgeberformat vor OrtDie achtteilige Reihe "Der Gesundheitscoach" hilft Patienten dort,wo sie normalerweise alleine durchmüssen: in den Sprechzimmern undUntersuchungsräumen von Krankenhäusern. Dr. Lothar Zimmermann machtden eindrucksvollen medizinischen Apparat nahbar, stärktPatientenkompetenz und Dialogfähigkeit der Zuschauer. DerGesundheitscoach erklärt anschaulich Krankheitsverläufe,Behandlungsmöglichkeiten und was man selbst tun kann. Dabei greift ersowohl auf Beispiele aus dem Alltag zurück, als auch auf aufwändige3D-Animationen, die ausgehend vom Patientenfall in den Körperhineinsehen lassen. So werden Behandlungsschritte und Heilungschancenleicht verständlich deutlich.Sendung:Folge 3 "Diabetes - was nun?", 5.11.2018, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWRFernsehen"Der Gesundheitscoach", achtteilige Reihe seit 22. Oktober 2018montags, 20:15 UhrInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/gesundheitscoachdiabetesIm Rahmen der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, schicken Sie bitte eineE-Mail mit dem Vermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden"an presse@swr.de.Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell