Potsdam (ots) -Sie ist eine der Hauptfiguren im Skandal um vermutlich gestohleneund vermutlich unwirksame Krebsmedikamente: Die StaatssekretärinHartwig-Tiedt. In der heutigen Sitzung des Gesundheitsausschussesfehlt sie. Hartwig-Tiedt hat Urlaub.Dazu erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD,Birgit Bessin:"Das Verhalten von Hartwig-Tiedt ist typisch für die gesamteSpitze des Gesundheitsministeriums der Regierung Woidke. So wie diezurückgetretene Ministerin Golze zeigt auch die Staatssekretärinkeinerlei Engagement bei der Aufklärung des Skandals und keinerleiEmpathie für die Patienten, deren Leben vermutlich durch dieSchlamperei der Ministeriumsspitze in Gefahr gebracht wurde. In derjetzigen Situation, in der die Aufklärung der Verfehlungen auch vonHartwig-Tiedt und anderen ja noch nicht einmal richtig begonnen hat,einfach mal für drei Wochen frei zu machen, muss den betroffenenKrebspatienten wie Hohn vorkommen - ich als Mitglied desGesundheitsausschusses empfinde es als nicht zu entschuldigendeRespektlosigkeit gegenüber dem Parlament, dessen Abgeordneteselbstverständlich in der Sommerpause ihre Urlaube unterbrochenhaben, um an Sondersitzungen teilzunehmen und die Aufklärungvoranzutreiben. Ich empfehle dem amtierenden Minister Ludwig:Schicken Sie Hartwig-Tiedt doch bitte in den Dauerurlaub. Sie hat inder Vergangenheit gezeigt, dass wir nichts von ihr erwarten dürfen.Ihr Urlaub jetzt ist Indiz dafür, dass sich daran wohl auch zukünftignichts ändern wird."