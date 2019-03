Gesundheitsausgaben im Jahr 2017: +4,7 % / Gesundheitsausgaben pro Tag überschreiten erstmals Milliardengrenze

Finanztrends Video zu



mehr >

Wiesbaden (ots) - Die Gesundheitsausgaben in Deutschland beliefensich im Jahr 2017 auf 375,6 Milliarden Euro oder 4 544 Euro jeEinwohnerin beziehungsweise Einwohner. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, entspricht dies einem Anstieg um 4,7 %oder 16,9 Milliarden Euro gegenüber 2016. Der Anteil der Ausgaben amBruttoinlandsprodukt lag bei 11,5 %.Die Gesundheitsausgaben überschritten damit im Jahr 2017 erstmalsdie Marke von einer Milliarde Euro pro Tag. Für das Jahr 2018 wirdauf Basis bereits vorliegender und fortgeschriebener Werte einweiterer Anstieg auf 387,2 Milliarden Euro geschätzt, das wären 3,1 %mehr als im Jahr 2017.Ausgaben der Pflegeversicherung steigen um 26,4 % gegenüber demVorjahrDie soziale Pflegeversicherung verzeichnete 2017 mit + 26,4 % denstärksten Zuwachs aller Ausgabenträger. Im Vergleich zum Vorjahr sinddie Ausgaben um 7,8 Milliarden Euro auf 37,2 Milliarden Eurogestiegen. Dieser starke Anstieg ist auf das drittePflegestärkungsgesetz zurückzuführen, das am 1. Januar 2017 in Krafttrat.Mit einem Ausgabenanteil von 57 % war die gesetzlicheKrankenversicherung auch 2017 größter Ausgabenträger imGesundheitswesen. Ihre Ausgaben beliefen sich auf 214,2 MilliardenEuro und lagen somit um 3,4 % über denen des Vorjahres.Die Gesundheitsausgaben der öffentlichen Haushalte waren zumVorjahr rückläufig. Auf sie entfielen 15,8 Milliarden Euro, rund 1,3Milliarden Euro oder 7,4 % weniger als im Jahr 2016. Hauptgründehierfür sind die rückläufigen Ausgaben für Asylbewerberleistungen undfür Hilfe zur Pflege im Rahmen der Sozialhilfe.Die laufenden Gesundheitsausgaben werden in Deutschland primär vonArbeitnehmern, Arbeitgebern und durch staatliche Transfersfinanziert. Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanzierten 2017 durchSozialversicherungsbeiträge fast die Hälfte der laufendenGesundheitsausgaben. Die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer(ohne Rentner) betrugen 93,2 Milliarden Euro, die der Arbeitgeber86,8 Milliarden Euro. Die staatlichen Transfers (zum BeispielBundeszuschuss zum Gesundheitsfonds, Beihilfen der öffentlichenArbeitgeber) beliefen sich auf 52,4 Milliarden Euro.Methodische Hinweise:Die Gesundheitsausgaben und ihre Finanzierung erlaubenunterschiedliche Blickwinkel auf das Gesundheitswesen. MethodischeErläuterungen hierzu sowie Unterschiede zu den Ergebnissen derAusgaben der einzelnen Sozialversicherungsträger werden imMethodenpapier beschrieben.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:Gesundheitsbezogene Rechensysteme,Telefon: +49 (0) 611 / 75 81 21www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell