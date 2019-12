Gesundheitsaspekte werden in Changeprozessen vernachlässigt / Aktuelle BGM-Studie nimmt die digitale Transformation in den Blick

Hamburg (ots) - Zunehmende Arbeitsverdichtung sowie schlechte Führungskultursind die zentralen Ursachen für psychische Belastungen und Erkrankungen inUnternehmen. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie "BGM im Mittelstand2019/2020", welche die Zeitschrift Personalwirtschaft gemeinsam mit demFürstenberg Institut, der ias-Gruppe und der Techniker Krankenkasse durchgeführthat.Nur wenige Unternehmen im Mittelstand betrachten jedoch psychisch belastendeFaktoren im Rahmen ihres Betrieblichen Gesundheitsmanagements und setzen aufgezielte Maßnahmen, um diese zu minimieren. Und dies, obwohl die Steigerung derMitarbeiterzufriedenheit zu den wichtigsten Zielen im BGM zählt.Zusammenhang von digitaler Transformation und BGM wird unzureichend erkanntOrganisatorische Veränderungen, Arbeitsplatzunsicherheit, kürzereInnovationszyklen, höhere Lernanforderungen, neue Führungskonzepte - in fast derHälfte der befragten Unternehmen stellen diese Punkte große Herausforderungender Digitalisierung dar. Diese werden jedoch nur selten gezielt in Konzepte zumBetrieblichen Gesundheitsmanagement integriert. In nur 12 Prozent der befragtenUnternehmen stellt die Begleitung der digitalen Transformation ein BGM-Ziel dar.Und fast die Hälfte der Befragten sagt, dass BGM bei einer organisatorischenVeränderung im eigenen Unternehmen keine wichtige Rolle spielt.Top-Themen im BGMSchaut man auf die Top-Themen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement, sind esneben dem Arbeitsschutz, vor allem Bewegungsangebote, die Mitarbeitern angebotenwerden. Auch Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf,Stressmanagement/Resilienz sowie Suchtprävention sind im Fokus.Die psychische Gefährdungsbeurteilung gewinnt an Bedeutung55 Prozent der befragten Unternehmen führen eine Gefährdungsbeurteilung derpsychischen Belastungen (GB Psych) durch. Das sind zwar deutlich mehr imVergleich zur Studie 2015 (plus 20 Prozentpunkte), aber gemessen an dengesetzlichen Anforderungen zu wenig. Größere Unternehmen sind hier weiter (72Prozent führen die Beurteilung durch). Allerdings: Nur 21 Prozent derUnternehmen, die die GB Psych umsetzen, berücksichtigen alle vom Gesetzgeberempfohlenen Prozessschritte.Immer noch zu viele EintagsfliegenIm Mittelstand fehlt die strategische Ausrichtung des BGM. Nur 26 Prozent derbefragten Unternehmen haben ein übergreifendes BGM-Konzept. 58 Prozent derStudienteilnehmer sind der Meinung, dass viele BGM-Maßnahmen nur Eintagsfliegensind. Zudem mangelt es an klaren Zuständigkeiten und qualifiziertenBGM-Beauftragten.Für einen detaillierten Blick auf die Ergebnisse stellen wir die Studie zumkostenlosen Download zur Verfügung. Wir laden außerdem alle Interessiertenherzlich ein, sich am 22.01.2020 bei dem Webinar "Digitalisierung gesundgestalten - Ist BGM ein Erfolgsfaktor?" über die Ergebnisse und Trends aus derStudie zu informieren.Download und Anmeldung hier: http://ots.de/0FraoVZur Studie "BGM im Mittelstand 2019/2020": Die Studienergebnisse basieren aufeiner Online-Befragung, an der 284 Unternehmen teilgenommen haben. Zwei Drittelder Befragten arbeiten in Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern.Studienpartner sind das Fürstenberg Institut, die ias-Gruppe und die TechnikerKrankenkasse. Marktforschungspartner ist die Lueerssen GmbH.Pressekontakt:Fürstenberg Institut GmbHBerit Sbirinda-WenkTel: 040/38 08 20-168E-Mail: berit.sbirinda-wenk@fuerstenberg-institut.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62271/4465352OTS: Fürstenberg InstitutOriginal-Content von: Fürstenberg Institut, übermittelt durch news aktuell