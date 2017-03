Gesundheits-Apps: Große Chancen für Medizin und Gesundheits-IT

Berlin (ots) - Immer mehr innovative IT-Unternehmen entwickelnApps für die Prävention oder für chronisch kranke Patienten. Auchmedizintechnische Geräte werden immer häufiger durch Apps ergänzt.Viele dieser neuen Apps haben die reguläre medizinische Versorgung,den "ersten Gesundheitsmarkt" im Blick. Für dieGesundheits-IT-Branche ergeben sich daraus große Chancen, denen aberauch Herausforderungen, vor allem in den Bereich Qualitätssicherungund Interoperabilität, gegenüberstehen.Innerhalb weniger Jahre haben sich Gesundheits-Apps von einerSpielwiese für technikverliebte "Self-Quantifier" zu einemMassenphänomen entwickelt. In der im Sommer 2016 im Auftrag desBundesgesundheitsministeriums erstellten CHARISMHA-Studie gehen dieAutoren davon aus, dass es allein in den App-Kategorien "Medizin" und"Gesundheit und Fitness" zwischen 80.000 und 90.000 Apps in denApp-Stores von Apple, Google und Microsoft gibt. Andere Schätzungensprechen von einer deutlich sechsstelligen Zahl.Relevanter als die schiere Anzahl von Gesundheits-Apps ist dieTatsache, dass diese immer stärker in der Versorgung ankommen undimmer häufiger mit Sensortechnik verknüpft werden, die es erlaubt,eigene gesundheitsrelevante Daten aufzuzeichnen. So werdenBlutzuckermessgeräte heute oft mit Apps verknüpft, in denen dieMesswerte zunehmend automatisch dokumentiert werden. Ähnliches istbeim Bluthochdruck zu beobachten. Apps kommen bei elektronischerPatientenakten außerdem als Interface für den Datenzugriff zumEinsatz. Und Krankenhäuser, zunehmend auch Praxen, arbeiten mitService-Apps, die Terminbuchungen oder eine Datenübermittlungermöglichen.Chancen werden oft unterschätztKernversprechen der Gesundheits-Apps ist eine digital vernetztemedizinische Versorgung, bei der der Patient, nicht die medizinischeEinrichtung, im Mittelpunkt steht. Gleichzeitig gibt esHerausforderungen, zum Beispiel beim Datenschutz. So haben dieDatenschützer der Bundes und der Länder im Frühjahr 2016 in einerEntschließung zu Wearables und Gesundheits-Apps zu einem effektiverenSchutz der verarbeiteten Daten aufgerufen. Und in einer StichprobeEnde 2016 zeigte sich, dass Datenschutzerklärungen oft mangelhaft undder Umgang mit den erhobenen Daten in vielen Fällen intransparentwaren.Generell neigt die öffentliche Diskussion in Deutschland dazu,Risiken stark in den Vordergrund zu rücken. "Es besteht die Gefahr,dass die Chancen im Verhältnis zu den Risiken systematischunterschätzt werden", betont etwa Dr. med. Urs-Vito Albrecht vomPeter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik derMedizinischen Hochschule Hannover. Albrecht, federführender Autor derCHARISMHA-Studie, fordert deswegen eine intensivere Diskussion umAnsätze, mit deren Hilfe bei Gesundheits-Apps Nutzen definiert undabgebildet werden kann.Gesundheits-Apps müssen politisch "mitgedacht" werdenEntscheidend für den dauerhaften Erfolg von Gesundheits-Apps imdeutschen Gesundheitswesen wird es sein, dass die Welt der Apps, dieWelt der traditionellen Gesundheits-IT und die Welt der politischvorangetriebenen Telematikinfrastruktur für das deutscheGesundheitswesen keine separaten Welten bleiben. "Die ausdrücklicheErwähnung des mobilen Zugriffs auf die Telematikinfrastruktur imE-Health-Gesetz war hier ein wichtiges Signal. Allerdings muss jetztauch in der Umsetzung sichergestellt werden, dass der Patient mitseinen mobilen Anwendungen wirklich Zugang zur Telematikinfrastrukturerhält", betont der Geschäftsführer des Bundesverbands Gesundheits-IT- bvitg e.V. Ekkehard Mittelstaedt.Aus Sicht des bvitg, der dazu ein ausführliches Positionspapierformuliert hat, sollten Gesundheits-Apps Bestandteil einerausformulierten deutschen eHealth-Strategie sein, die nationale Zieleenthält: "Entwickler und Anwender brauchen Planungs- undInvestitionssicherheit und eine innovationsfreundlicheRahmengesetzgebung. Hierzu gehöre aus Sicht des bvitg auch Klarheitzu Aspekten des Datenschutzes, zur Haftung und zur Einordnung vonApps als mögliche Medizinprodukte", so Mittelstaedt. "Neue oderweitergehende Regelungen sind dafür allerdings nicht erforderlich,stattdessen eine auf Apps bezogene Interpretation des Bestehenden."Mehr Klarheit bei der MedizinproduktezertifizierungWas das Thema Apps als Medizinprodukte angeht, hat sich einigesgetan. So hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte(BfArM) Anfang des Jahres ein Innovationsbüro mit zwei festen Stelleneröffnet, um IT-Unternehmen und hier nicht zuletzt Start-ups schon ineinem frühen Stadium der Entwicklung zu unterstützen. "Bei derBeratung geht es zum Beispiel darum, wann es sich bei einer App umein Medizinprodukt handelt oder welche klinische Prüfung nötig ist.Teilweise gibt es da wirklich falsche Vorstellungen", betontBfArM-Präsident Professor Karl Broich.Maßgeblich für die Einordnung einer App ist die Zweckbestimmungdes Herstellers. Manchen ist das allerdings zu ungenau. Auch Broichsieht hier noch Präzisierungsbedarf: "Wir werden noch genauerdefinieren müssen, was ein diagnostisches Tool oder einTherapiehinweis ist." So sind elektronische Fachbücher oder digitaleKrankheitstagebücher keine Medizinprodukte, ein Dosisrechner dagegenschon. Medizinprodukt heißt aber nicht, dass automatisch eine großeklinische Studie erforderlich wäre, um die CE-Zertifizierung zuerlangen: "Ein Dosisrechner muss die normalen Präzisionskriterienerfüllen, die auch für andere Labor-Tools gelten. Das ist nichtbesonders kompliziert", so Broich.Transparente Qualitätskriterien auch für Nicht-MedizinprodukteDoch die Medizinproduktezertifizierung ist nicht alles: "Diestaatliche Regulierung greift nur für Apps, die vom Hersteller alsMedizinprodukte eingestuft werden. Die meisten Apps mitGesundheitsbezug sind aber keine Medizinprodukte", so Albrecht. Hiersind die Hersteller gefragt, Standards zu implementieren, diegeeignet sind, das Vertrauen in die Produkte zu erhalten: "Versäumendie Hersteller das, besteht die Gefahr, dass den Produkten dasVertrauen entzogen wird, was wiederum regulatorische Maßnahmen nachsich ziehen würde, die letztlich innovationshemmend wirken undinsbesondere kleine Unternehmen benachteiligen würden", so Albrecht.Kriterienkataloge, an denen sich Hersteller wie auch Nutzer vonGesundheits-Apps bei der Entwicklung qualitativ hochwertigerGesundheits-Apps orientieren können, gibt es. So hat die EuropäischeKommission den "Code of Conduct on Privacy for mHealth" entwickelt,der wichtige Datenschutzregeln zusammenfasst, die Gesundheits-Appserfüllen sollten. An einem weiteren europäischen Katalog zutechnischen Anforderungen an die Datenqualität wie unter dem Titel"Guidelines on Assessment of the Reliability of Mobile HealthApplications" derzeit gearbeitet.Interoperabilität und ErstattungSollen Gesundheits-Apps dauerhaft in der Versorgung "ankommen",müssen sie technisch interoperabel mit sowohl IT-Systemen als auchmedizintechnischen Produkten, etwa Messgeräten sein. DieseInteroperabilität kann nur gelingen, wenn die Apps nicht anexistierenden internationalen Standards vorbei entwickelt werden. Derbvitg erinnert in seinem Ende 2016 vorgelegten Positionspapierinsbesondere an die Standardisierungsinitiativen HL7 und IHE, andenen sich auch App-Entwickler orientieren sollten. Zudem gibt es mitden Continua Design Guidelines einen internationalenStandardisierungsrahmen für die Anbindung von Sensoren.Schließlich sind auch geregelte Wege in die Erstattung für Appsein wichtiger Erfolgsfaktor. "Dieser Prozess muss handhabbar sein, uminnovative Entwicklungen nicht im Keim zu ersticken und insbesonderekleineren Unternehmen nicht das Wasser abzugraben", so Mittelstaedt.Ein erster und schnell umzusetzender Schritt könnte aus Sicht desbvitg sein, das Analogieverbot im SGB V für den niedergelassenenBereich zu streichen. Dann könnten innovative Apps, die medizinischbereits bewährte Methoden aufgreifen, ohne zusätzlichen Aufwand, ggf.in einem beschleunigten Zulassungsverfahren, in die Regelversorgungüberführt werden.Seitens des Bundesministeriums für Gesundheit betontStaatssekretär Lutz Stroppe, dass es neben dem Weg über erst noch zuentwickelnde Bewertungsverfahren schon heute mehrere Möglichkeitengibt, Gesundheits-Apps in die reguläre Versorgung zu bringen."Gesundheits-Apps können zum Beispiel als Bonusleistungen oderSatzungsleistungen von Krankenkassen eingeführt werden. Und siekönnen bereits jetzt über den G-BA bewertet werden, wenn sieBestandteil einer Behandlungsmethode sind." IntegrierteVersorgungsverträge mit einzelnen Krankenkassen sind eine weitereMöglichkeit, Gesundheits-Apps sukzessive in die Fläche zu bringen. April 2017;09:30 - 11:00 Uhr)- Podiumsdiskussion/Präsentation "Qualität von Apps in dermedizinischen Versorgung" (27. April 2017; 15:30 - 16:30 Uhr)Weitere Informationen zum aktuellen conhIT-Programm 2017 findenSie hier: http://www.conhit.de/BesucherService/Programm/index.jspInformationen zu den Messe-Highlights finden Sie hier: http://www.conhit.de/de/DIEConhIT/AusstellerAngebote/Messe-Highlights/Über die conhIT - Connecting Healthcare ITDie conhIT richtet sich an Entscheider in den IT-Abteilungen, imManagement, der Medizin und Pflege sowie an Ärzte, Ärztenetze undMedizinische Versorgungszentren, die sich über die aktuellenEntwicklungen von IT im Gesundheitswesen informieren, Kontakte in derBranche knüpfen und sich auf hohem Niveau weiterbilden wollen. Alsintegrierte Gesamtveranstaltung mit Messe, Kongress, Akademie undNetworking-Events bündelt sie an drei Tagen die Angebote, die für dieBranche attraktiv sind. Die conhIT, die 2008 vom BundesverbandGesundheits-IT - bvitg e.V. als Branchentreff der Healthcare ITinitiiert wurde und von der Messe Berlin organisiert wird, hat sichmit 451 Ausstellern und rund 9.000 Besuchern zu Europas wichtigsterVeranstaltung rund um IT im Gesundheitswesen entwickelt. 