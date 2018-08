Gesundheit von Pflegebedürftigen und Pflegenden besser stärken

Berlin (ots) - Heute stellt das ZQP sein neues Internetangebot"Prävention in der Pflege" vor. Das frei zugängliche Portal bietetWissen und Tipps zur Vorbeugung von Gesundheitsproblemen beipflegebedürftigen Menschen und Pflegenden.Prävention ist für die Gesundheit pflegebedürftiger Menschen vonerheblicher Bedeutung. So sieht es auch die deutsche Bevölkerung: 79Prozent halten den Schutz und die Verbesserung der Gesundheit vonalten und pflegebedürftigen Menschen für sehr wichtig. Dies ergabeine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag des Zentrums für Qualität inder Pflege (ZQP). Jedoch weiß die Hälfte der Befragten offenbar wenigdarüber, wie man gesundheitlichen Problemen bei Pflegebedürftigenvorbeugen kann. Auch etwa ein Drittel der Befragten mit eigenerPflegeerfahrung fühlt sich dabei unsicher.Um hier weiterzuhelfen, hat das ZQP ein frei zugänglichesInternetportal mit Informationen rund um das Thema Prävention vongesundheitlichen Problemen in der Pflege entwickelt. Es bieteteinfach verständliches Basiswissen sowie Praxis-Tipps für denPflegealltag. Ein kurzer Erklärfilm ermöglicht einen leichteninhaltlichen Einstieg. Weiterführende Links ergänzen dasOnlineangebot und erschließen damit ein Wissensnetzwerk verschiedenerOrganisationen. Das neue Portal des ZQP richtet sich in erster Liniean Pflegende ohne fachliche Vorbildung."Pflegebedürftigkeit ist keine reine Schicksalsfrage. Mitgezielten präventiven Maßnahmen können sowohl Risiken fürPflegebedürftigkeit verringert als auch das Fortschreiten vonPflegebedürftigkeit verzögert werden", sagt Dr. Ralf Suhr,Vorstandsvorsitzender des ZQP. Gerade Prävention bei Menschen, diebereits pflegebedürftig sind, ist ein bisher stark vernachlässigtesThema. "Aus unserer Arbeit wissen wir, dass es einen großenInformationsbedarf dazu gibt, wie die Gesundheit vonpflegebedürftigen Menschen geschützt und gefördert werden kann",erklärt Suhr.Denn Prävention verspricht auch für viele pflegebedürftigeMenschen einen hohen Nutzen. Durch gezielte Maßnahmen könnenFähigkeiten länger erhalten oder sogar zurückgewonnen werden. Diesstärkt die Selbständigkeit und damit die Lebensqualität.Das neue ZQP-Portal bietet zahlreiche Tipps, zum Beispiel wie manBewegung fördern, beim Essen und Trinken aktivieren oder sozialeEinbindung unterstützen kann.Zudem erhalten Pflegende Hinweise, wiesie ihre eigene Gesundheit schützen und Überlastung, Infektionen,Haut- oder Rückenproblemen vorbeugen können. Auch finden sieInformationen über Beratung und Schulung zur Pflege, auf diePflegebedürftige und pflegende Angehörige einen Anspruch haben."Viele pflegende Angehörige sind erschöpft und überlastet. AberPflege darf nicht krank machen. Deshalb sind Gesundheitsförderung undPrävention für die Helfer ebenso bedeutsam wie für Pflegebedürftige.Mit unserem Portal wollen wir zeigen, wie Pflegetechniken richtigangewendet werden und was man tun kann, damit der Pflegestress nichtzu groß wird", so Suhr weiter.Das neue Informationsangebot folgt fachlich anerkannten Standardszur Aufbereitung von gesundheitsbezogenen Informationen fürVerbraucherinnen und Verbraucher.Zum Portal: www.pflege-praevention.de. Das Onlineangebot des ZQPist werbefrei und kostenlos.Pressekontakt:Torben LenzTel.030-275 93 95 15E-Mail: torben.lenz@zqp.deOriginal-Content von: Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege, übermittelt durch news aktuell