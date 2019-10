Gesundheit und Klimawandel: Was kann die NAKO Gesundheitsstudie beitragen?

Heidelberg (ots) - Im Kampf gegen die Effekte des Klimawandels aufdie Gesundheit können bevölkerungsbasierte Studien, wie die NAKOGesundheitsstudie (NAKO), einen wichtigen Beitrag leisten. Die NAKOist eine Langzeitstudie, die bundesweit die Gesundheit von mehr als200.000 Erwachsenen untersucht. Die Studie stellt - erstmalig inDeutschland für eine so große Anzahl an Personen - eine geografischbreit aufgestellte, komplexe Erhebung gesundheitsrelevanter Daten fürdie Wissenschaft dar."Für Fragestellungen zu den gesundheitlichen Auswirkungen desKlimawandels bietet die NAKO Gesundheitsstudie einen idealenDatenschatz", sagt Dr. Alexandra Schneider vom Institut fürEpidemiologie des Helmholtz Zentrums München - DeutschesForschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH).Der Klimawandel tritt unter anderem durch Extremwetterlagen wieHitzewellen und Dürreperioden in Erscheinung. Diese meteorologischenVeränderungen haben direkte und indirekte Auswirkungen auf dieGesundheit der Menschen weltweit: steigendes hitzebedingtesKrankheitsgeschehen und eine ansteigende Zahl von hitzebedingtenTodesfällen, Verschlechterung von chronischen Krankheiten, Zunahmevon Infektionserkrankungen etc."Dank der umfangreichen Datenerhebung ermöglicht es die NAKO uns,auf eine bis dato in Deutschland einzigartige Weise die zeitliche undräumliche Variabilität von beispielsweise Wetter, Luftverschmutzungund Grünflächenverteilung zusammen mit individuellen und regionalenEinflussgrößen zu untersuchen. So können z. B. frühe körperlicheReaktionen auf heiße und kalte Tage untersucht werden", fasst dieMünchener Wissenschaftlerin zusammen.Um den Einfluss von Wetter und Klima auf kardiovaskuläre,metabolische und kognitive Funktionen zu untersuchen, haben sichWissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen in derNAKO-Expertengruppe Umwelt zusammengeschlossen. Die Verknüpfung derNAKO-Daten mit einer deutschlandweiten Umweltdatenbank wirdaufschlussreiche Informationen zur Bekämpfung von negativenUmwelteffekten auf die menschliche Gesundheit liefern, so Dr.Alexandra Schneider. Die NAKO-Experten planen, Lufttemperatur- ,Feuchte- und UV-Modelle mit Gesundheitsdaten und individuellen undregionalen Merkmalen anhand des Untersuchungsdatums und dergeokodierten Teilnehmeradressen zu verknüpfen, was zu einem ganzneuen Verständnis der zugrunde liegenden physiologischen Reaktionenmaßgeblich beitragen wird. Darüber hinaus wird es innerhalb der NAKOmöglich sein, Wechselwirkungen zwischen Wetter, Klima und anderenUmwelteinflüssen wie Luftverschmutzung oder Lärm zu quantifizieren."Daraus lassen sich für verschiedene Bevölkerungsuntergruppenunterschiedliche Expositions-Wirkungs-Funktionen ableiten, anhandderer besonders gefährdete Subpopulationen in Deutschlandidentifiziert werden können", merkt Prof. Dr. Annette Peters, NAKOVorstandsvorsitzende und Institutsleiterin des Instituts fürEpidemiologie am Helmholtz Zentrum München an. "Auf der Basis diesesInformationsschatzes können spezifische gesundheitspolitische undmedizinische Interventionen und Strategien entwickelt werden. Geradein Bezug auf den Klimawandel ist es wichtig, bereits jetztauftretende Gesundheitsauswirkungen zu erfassen und rechtzeitig dierichtigen Adapatationsstrategien für die deutsche Bevölkerung zuplanen."Hintergrund NAKO Gesundheitsstudie:Seit 2014 werden in der NAKO Gesundheitsstudie zufällig aus denMelderegistern gezogene Männer und Frauen zwischen 20 und 69 Jahrenbundesweit in 18 Studienzentren medizinisch untersucht und nach ihrenLebensumständen befragt. Ziel ist es, chronische Erkrankungen, wiezum Beispiel Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma,Infektionen und Depression genauer zu erforschen, um Prävention,Früherkennung und Behandlung dieser in der Bevölkerung weitverbreiteten Krankheiten zu verbessern. Das multizentrische Projektwird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, den beteiligtenLändern und der Helmholtz-Gemeinschaft gefördert. 200.000 Personen,davon 30.000 an der zusätzlichen einstündigenMRT-Ganzkörperuntersuchung, haben an der NAKO Studie teilgenommen.Zurzeit werden die Teilnehmer*innen zur Folgeuntersuchung eingeladen.Seit Ende 2018 läuft die Folgeuntersuchung in der NAKOGesundheitsstudie.Für die NAKO Gesundheitsstudie engagieren sich als folgendeBotschafter*innen bundesweit: die Handball-Profi-MannschaftRhein-Neckar-Löwen, die Schauspielerin Marion Kracht, derdeutsch-russischer Autor Wladimir Kaminier, die KrimiautorinElisabeth Herrmann und Prof. Dr. Tim Meyer, einer derMannschaftsärzte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. 