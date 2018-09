Gesundheit so früh wie möglich lernen / Die Stiftung RUFZEICHEN GESUNDHEIT! vergibt heute ihren Gesundheitspreis 2018 an das Nürnberger Projekt Klasse2000 (FOTO)

München (ots) -Die Stiftung RUFZEICHEN GESUNDHEIT! prämiert mit ihremdiesjährigen Gesundheitspreis das Präventionsprojekt fürGrundschulen, Klasse2000, mit 25.000 Euro. Den Sonderpreis erhält dasProjekt Gesunde Ernährung im Rehabilitationszentrum CJDBerchtesgaden, das sich an junge Menschen mit chronischer Erkrankungrichtet. In der Kategorie Hörfunk geht der Medienpreis zumStiftungsthema Metabolisches Syndrom an den Bayerischen Rundfunk.Neben Mathe, Deutsch und Sport steht bei vielen Grundschülern einungewöhnliches Thema auf dem Stundenplan: Gesundheit. Verantwortlichdafür ist in vielen Fällen die Nürnberger Initiative Klasse 2000, dieheute den mit 25.000 Euro dotierten Gesundheitspreis 2018 derStiftung RUFZEICHEN GESUNDHEIT! erhält. Sie gilt als das am weitestenverbreitete Präventionsprojekt an Grundschulen in Deutschland: Mehrals 1,6 Millionen Kinder sind seit Beginn des Projekts 1991 in SachenGesundheit unterrichtet worden. Allein im Schuljahr 2017/18 nahmenmehr als 21.000 Klassen an über 3.700 Schulen im gesamtenBundesgebiet teil.Die wissenschaftliche Jury der Stiftung RUFZEICHEN GESUNDHEIT!bescheinigt dem Projekt, "dass es in allen wesentlichen Punkten denAusschreibungskriterien für den Gesundheitspreis entspricht: Eshandelt sich um ein großartiges, absolut preiswürdiges und wegenseiner guten Reputation sehr bekanntes Projekt zurGesundheitsförderung an Grundschulen." Das Konzept des VereinsProgramm Klasse2000 e.V. sei so einfach wie genial: Es unterstütztLehrkräfte mit wissenschaftlich fundierten Unterrichtsmaterialien, umGrund- und Förderschülern der Klassen 1 bis 4 eine gesunde undpräventive Lebensweise näherzubringen. Die Finanzierung erfolgthauptsächlich über Patenschaften. Wirksamkeitsstudien belegen, dassdeutlich weniger Klasse2000-Schüler später im Leben rauchen undAlkohol konsumieren und dass sie über ein deutlich besseres Wissen inSachen Ernährung und Bewegung verfügen - und es auch anwenden.Einen mit 5.000 Euro dotierten Sonderpreis der Stiftung RUFZEICHENGESUNDHEIT! erhält das Präventionsprojekt Gesunde Ernährung imRehabilitationszentrum CJD Berchtesgaden. Es unterstützt Kinder,Jugendliche und junge Erwachsene mit chronischen Erkrankungen wieAsthma, Diabetes, Adipositas oder Mukoviszidose dabei, dieEmpfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung konsequentumzusetzen und damit ihre individuellen Blutwerte nachhaltig zuverbessern. Die Jury würdigt dieses Konzept für seinen "exzellentenModellcharakter".Den Medienpreis 2018 vergibt die Jury der Stiftung RUFZEICHENGESUNDHEIT! in diesem Jahr in der Kategorie Hörfunk. Ausgezeichnetund mit 5.000 Euro prämiert wird Ingeborg Hain vom BayerischenRundfunk für ihren Beitrag "Metabolisches Syndrom - ein gefährlichesQuartett bei Kindern und Jugendlichen" für das Hörfunkprogramm Bayern2. Der Radio-Beitrag erläutert sehr anschaulich ein vomLeibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologieentwickeltes kostenloses Online-Tool für Kinder- und Jugendärzte, daszur frühzeitigen Diagnose des Metabolischen Syndroms bei Kinderneingesetzt wird.Den Festvortrag zur Preisverleihung 2018 hält Dr. Heribert Prantl(Mitglied der Chefredaktion der "Süddeutschen Zeitung"). Sein Themalautet: "Gesundheit - ein zu teures Gut? Der Mensch ist mehr als einKostenfaktor. Den Festvortrag zur Preisverleihung 2018 hält Dr. Heribert Prantl (Mitglied der Chefredaktion der "Süddeutschen Zeitung"). Sein Themalautet: "Gesundheit - ein zu teures Gut? Der Mensch ist mehr als einKostenfaktor. Ein Plädoyer für ein menschliches und barmherzigesGesundheitssystem".

Zur Stiftung:
Die Stiftung RUFZEICHEN GESUNDHEIT! wurde im Dezember 2005 von dem2014 verstorbenen Münchner Verleger Rolf Becker gegründet, der sichüber fünf Jahrzehnte hinweg mit der publizistischen Arbeit seinerMedien für eine eigenverantwortliche Gesundheitsvorsorge engagierte.Mit ihrer Aufklärungsarbeit zum Thema Metabolisches Syndrom wendetsich die Stiftung an Ärzte, Wissenschaftler, Meinungsbildner undJournalisten.  