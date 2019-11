Bremen/Obernkirchen (ots) - "Der Darm hat für die Gesundheit eine wichtigeBedeutung, hier liegt die 'Wurzel' vieler Krankheiten", so Prof. Glaeske. DerLeiter des "Länger besser leben."-Institutes, einer gemeinsamen Einrichtung vonUniversität Bremen und Krankenkasse BKK24 in Sachen Prävention undGesundheitsförderung, hat dafür auch eine Erklärung parat: "Ein kranker Darmkann wichtige Nährstoffe aus der Nahrung nicht aufnehmen und es kann zu einerUnterversorgung von Vitaminen und Spurenelementen kommen. Die sind abernotwendig für die Gesundheit jeder einzelnen Zelle unseres Körpers."Die Prävention von Krankheiten beginnt deshalb im Darm und mit der Pflege derDarmflora, also den Bakterien, die uns bei der Verdauung helfen. In diesemZusammenhang hat die moderne Präventionsmedizin den Satz des bekanntenmittelalterlichen Arztes Paracelsus "Der Tod steckt im Darm" inhaltlichumgekehrt und formuliert stattdessen: "Das Leben steckt im Darm". "Wir müssenuns mehr um unsere Darmflora kümmern", fordert Prof. Glaeske und ergänzt: "Siehat eine wichtige Schutzfunktion, weil sie die Ausbreitung von Krankheitserregenim Darm und damit Infektionen verhindert. Sie wirkt zudem regulierend auf unserImmunsystem ein, regelt die Darmbewegungen und bietet Schutz vor giftigenSubstanzen."Das eigentlich stabile Ökosystem im Darm kann aber durch schlechteErnährungsgewohnheiten und auch durch medizinisch notwendige Antibiotikaempfindlich gestört werden. Auch Belastungen durch Umweltfaktoren in derErnährung (z. B. Antibiotika im Fleisch) oder psychische Belastungen und Stressmachen sich im Darm bemerkbar. Er reagiert zum Beispiel mit Verdauungsproblemenund Durchfall.Was sollte daher im Alltag berücksichtigt werden? Bei der Ernährung geht esnicht nur um auf das "Was", sondern auch um das "Wann". Drei tägliche Mahlzeitensind ideal, wobei die Pause zwischen Abendessen und Frühstück möglichst langsein sollte. Darüber hinaus ist gründliches Kauen besonders wichtig für Magenund Darm, da die Verdauungsenzyme im Speichel die Nahrung vorverdauen."Jeder kann also selbst viel dazu beitragen, eine gesunde Darmflora zuunterstützen bzw. aufzubauen, wir sind schließlich selber mitverantwortlich fürunsere Gesundheit", betont Prof. Glaeske. Ballaststoffe sind da eine wichtigeHilfe, z. B. aus Vollkornprodukten, Nüssen, Gemüsen wie Erbsen und Karotten oderObst wie Birnen und Beeren. Aber nicht nur die Ernährung, sondern auch dieregelmäßige Bewegung ist in diesem Zusammenhang wichtig. Mit Blick auf dievielen Tipps, Programme und Angebote sei die Gesundheitsinitiative "Längerbesser leben." der BKK24 eine ideale Unterstützung auch für unseren Darm:"Nutzen Sie diese Angebote - Sie werden zufrieden sein und Ihr Darm wird esIhnen danken!"Pressekontakt:"Länger besser leben."-Institutan der Universität BremenWissenschaftlicher Leiter Prof. Gerd GlaeskeE-Mail: glaeske@uni-bremen.deTelefon: 0421 218 58558www.socium.uni-bremen.dewww.bkk24.de/lbl-institutWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/54458/4454597OTS: BKK24Original-Content von: BKK24, übermittelt durch news aktuell