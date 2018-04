Gesundheit am Arbeitsplatz / DQS auf Corporate Health Convention

Frankfurt am Main (ots) - In Kooperation mit dem Institut fürpräventive Diagnostik, Aktivitäts- und Gesundheitsförderung (IDAG)ist die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen (DQS GmbH) auf der 8. Corporate Health Conventionam 24. und 25. April 2018 in Stuttgart vertreten.Die Corporate Health Convention ist bundesweit die einzige Messe,die den Fokus auf Betriebliche Gesundheitsförderung, Beratung undPrävention, E-Health, Arbeitssicherheit und Unfallprävention legt.Das Begleitprogramm reicht weit über das einer "normalen" Messehinaus: Über 80 Vorträge, interaktive Formate und Podiumsdiskussionenbeleuchten alle wichtigen Aspekte zu Prävention, Ergonomie undBetriebliches Gesundheitsmanagement (BGM).Die IDAG GmbH unterstützt kleine und mittelständische Unternehmensowie weitere Organisationen beim Aufbau und der Weiterentwicklungeines strategisch ausgerichteten Gesundheitsmanagements. IhrGeschäftsführer, Dr. Pascal Senn, anerkannter Experte und gefragterKey Note-Speaker zu diesem Thema, hat für die DQS bereits Webinarezum Betrieblichen Gesundheitsmanagement moderiert. Bei den DQSKundentagen 2018 beleuchtet Dr. Pascal Senn als Referent denErfolgsfaktor "Stressmanagement".Die Details zur Messe:Corporate Health Convention 201824. und 25.04.2018Messe Stuttgart GmbH, Messepiazza 1, Halle 1IDAG und DQS an Stand H.44DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemenDie Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste undweltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungsstelle durch DGQ(Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institutfür Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sindauch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowiedie deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an derDQS beteiligt.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert alseinziger großer Zertifizierer die Auditierung und Zertifizierung vonManagementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen.Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500 Auditoren - erzieltdie Gruppe 2016 einen Jahresumsatz von rund 125 Millionen Euro.Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60Ländern und 58.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden derZertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 130 Ländernrepräsentieren alle Branchen: Schwerpunkte bilden die BereicheAutomotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metallindustrie, ChemischeIndustrie, Dienstleistung, Lebensmittel, Gesundheits- undSozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation.Pressekontakt:Matthias VogelLeiter Marketing & CommunicationDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: matthias.vogel@dqs.dewww.dqs.deOriginal-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuell