Gesunder Schlaf: Auf das richtige Timing kommt es an / TÜV Rheinland: Müdigkeit führt zu Fehlern und Arbeitsunfällen / Umstellung auf Winterzeit: Rituale helfen beim Einschlafen

Köln (ots) - Entspannt und in Ruhe einschlafen. Das gelingt längstnicht jedem. Das Problem: Wer schlecht schläft und deshalb müde zurArbeit kommt, ist unkonzentrierter und somit anfällig für Fehler. DasRisiko eines Arbeitsunfalls steigt - egal, ob am Steuer einesFahrzeugs, in der Produktion, auf der Baustelle oder im Büro. Bei derUmstellung der Uhr von Sommer- auf Winterzeit oder umgedreht ist esfür manche eine Herausforderung, nachts Erholung zu finden. "Wer gutschläft, bei dem können sich Körper und Geist vollständigregenerieren. Das sorgt nicht nur am Arbeitsplatz für mehrLeistungsfähigkeit", sagt Dr. Wiete Schramm, FachgebietsleiterinArbeitsmedizin bei TÜV Rheinland. Wer Probleme mit dem Zubettgehenhat, der sollte zunächst seine allabendlichen Gewohnheiten prüfen.Alkohol und Anstrengung vor dem Schlafen vermeidenSo können Rituale wie ein Spaziergang oder das Lesen eines Buchssowie ein regelmäßiger Schlafrhythmus helfen. Allzu anstrengenderSport kurz vor der Nachtruhe und zu viel Alkohol sind dagegen nichtförderlich. Negativen Einfluss hat Licht mit hohem Blauanteil vonFernseher, Tablet oder Smartphone. Denn dieses hemmt das HormonMelatonin und kann das Einschlafen erschweren. Wer vor demZubettgehen dennoch nicht vom Smartphone loskommt, kann durchbestimmte Apps den blauen Farbanteil des Displaylichts herausfiltern.Der Bildschirm wirkt dann eher orangefarben.Schlafzyklen beachtenErholsamen Schlaf definiert die Expertin als eine ungestörteAbfolge verschiedener Stadien. Ein Schlafzyklus beträgt etwa 90Minuten und besteht aus fünf Stadien. In den ersten beiden Stadiensinkt der Mensch von leichtem Traumschlaf jeweils in den besonderserholsamen Tiefschlaf. In den letzten Stadien eines Schlafzyklus'überwiegt der leichte Traumschlaf. Bei einer durchschnittlichenNachtruhe von ungefähr acht Stunden kommt man also auf mindestensfünf Zyklen. Wer am Ende eines Schlafzyklus' aufwacht, ist besonderserholt. "Nach siebeneinhalb Stunden wären exakt fünf Schlafzyklenbeendet. Dementsprechend sollte nach Möglichkeit auch der Weckergestellt werden", so Schramm.Infografik "Tipps für einen erholsamen Schlaf" unterwww.tuv.com/presse bei TÜV RheinlandIhr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: 0221/806-2255Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell