Gesunder Rücken: Entspannungsübungen an Tätigkeit anpassen / TÜV Rheinland: Bewegungsmangel und Stress Ursachen für Rückenleiden / Ergonomie am Arbeitsplatz / Tag der Rückengesundheit am 16. März

Köln (ots) - Muskel-Skelett-Erkrankungen sind der Hauptgrund fürArbeitsunfähigkeit in Deutschland; Rückenschmerzen befallen mehr alszwei Drittel der Bundesbürger mindestens einmal im Leben. DieUrsachen reichen von zu wenig Bewegung, falscher Körperhaltung oderStress bis hin zu ernsthaften Erkrankungen. Unter dem Motto "Balancefinden - Rücken stärken!" machen Verbände mit dem 16. Tag derRückengesundheit auf die Auswirkungen von körperlichen undpsychischen Belastungen aufmerksam.Gesundheitsexperten helfen präventivDas Thema Rückengesundheit ist immer aktuell. Mit Erfahrung undKnow-how unterstützen Gesundheitsexperten Unternehmen beim Umgang mitMuskel-Skelett-Erkrankungen am Arbeitsplatz. Mithilfe von Begehungen,Beobachtungen am Arbeitsplatz und Befragungen der Mitarbeiter werdendie Arbeitsbedingungen analysiert und Optimierungen vorgenommen.Diese richten sich nach der Art der Tätigkeit, der Häufigkeit vonbelastenden Bewegungsmustern, der Physiognomie des Einzelnen undpsychologischen Faktoren wie Unzufriedenheit im Job. "Durch Gesprächemit Unternehmen wissen wir, dass die gezielte Beratung vor Ort undanschließende Maßnahmen direkt am Arbeitsplatz sehr effektiv seinkönnen", sagt Dominique Bialasinski, Expertin für die betrieblicheGesundheitsförderung bei TÜV Rheinland.Tipps für einen gesunden RückenOb allgemeine Ratschläge zu Rückenübungen bereits helfen oderBeschwerden vom Betriebsarzt abgeklärt werden sollten, ist vonMitarbeiter zu Mitarbeiter unterschiedlich und hängt individuell vomArbeitsplatz ab. Zum Schutz der Bandscheiben, die als Dämpferzwischen den Wirbelkörpern fungieren, ist Bewegung unerlässlich.Kräftigungs- und Entspannungsübungen sowie Haltungswechsel sorgendafür, dass die Muskulatur besser durchblutet wird. Je nach Tätigkeitwerden unterschiedliche Rückenbereiche beansprucht - bei derBildschirmarbeit vor allem Nacken und Schultern. Hier hilft es,sogenannte Geh-Spräche mit Kollegen abzuhalten, statt imKonferenzraum zu sitzen, und Pausen wirklich zum Erholen zu nutzen.Bei körperlichen Tätigkeiten ist das körpernahe Heben, Halten undTragen von Lasten ratsam. Dabei ist die korrekte Ausführung wichtig:eine Hebebewegung aus der Hocke mit geradem Rücken, die Kraft derBeine nutzend. Generell gilt: Schwere Lasten gleichmäßig verteilen,Hebe- und Tragehilfen nutzen, und das auch im Alltag. Wer Arbeitenüber längere Zeit im Stehen verrichten muss, zum Beispiel amFließband oder im Verkauf, sollte darauf achten, nicht nur starr aufeiner Stelle zu verharren, sondern Bewegungswechsel einzubauen, mitgebeugten Knien zu stehen und das Becken nach vorne und nach hintenzu bewegen, um die Wirbelsäule zu entlasten. KlassischeRückenschulprogramme am Arbeitsplatz können Effekte wie eineVerringerung von Beschwerden und Folgekosten für Arbeitgebererreichen, wenn diese zielgruppenspezifisch stattfinden und in eingesamtes Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) eingebettet sind.Weitere Informationen sind unter www.tuv.com/ergonomieberatungabrufbar.