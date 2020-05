Mainz (ots) - Nullprozentiger Wein, alkoholfreier Gin - hört da der Spaß auf? Für viele gehört Alkohol zum Alltag - das Bier am Abend, der Sekt zum Anstoßen. Doch gesunder Genuss gilt einigen als neuer Trend. "plan b" im ZDF geht am Samstag, 30. Mai 2020, 17.35 Uhr, in "Zum Wohl - Leben ohne Alkohol" der Frage nach: Ist "kein Alkohol" ein Erfolgsrezept? Die "plan b"-Doku von Anna Bachner steht ab Freitag, 29. Mai 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur VerfügungAllein in Deutschland haben rund drei Millionen Menschen ein Alkoholproblem, sagen Experten. Aber der Pro-Kopf-Konsum sinkt. Nüchtern Spaß zu haben, scheint längst kein Widerspruch mehr zu sein. Nathalie Stüben war jung, erfolgreich - und alkoholabhängig. Heute betreibt die 34-jährige Journalistin den Podcast "Ohne Alkohol mit Nathalie". Nathalie Stüben will ihre Erfahrungen mit der Öffentlichkeit teilen, ihren Hörern Mut machen - und der Sucht das Stigma nehmen.Ob Bier, Wein oder Spirituosen - Alkohol ist eine unterschätzte Droge und gesellschaftlich akzeptiert. Renée Stulz aus Wiesbaden und drei ihrer Freunde verzichten in einer siebenwöchigen Fastenzeit komplett auf Alkohol. Wie schwer fällt ihnen das, wenn doch alte Trinkgewohnheiten eine ständige Verlockung darstellen? Wer hält durch? Und wie wirkt sich die alkoholfreie Zeit auf Körper und Psyche aus?Dass man beim Ausgehen auch ohne Alkohol einen schönen Abend verbringen kann, will der 52-jährige Vaughan Yates im Heimatland des Guinness beweisen. Auf den ersten Blick unterscheidet sich seine Bar in Dublin kaum von den unzähligen anderen. Doch hinter seiner Theke gibt es keinen Tropfen Alkohol. Wie hat sich das neue Konzept im ersten Jahr bewährt?Alkoholfreies "Hochprozentiges" - das haben die Bonner Raphael Vollmar und Gerald Koenen auf den Markt gebracht. Lässt sich der Geschmack echten Gins imitieren? Finden die Menschen wirklich Geschmack an Gin, der keiner ist? Oder an nullprozentigem Wein?Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-zum-wohl-100.htmlZDFmediathek: https://planb.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4606541OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell