Gesunder Boden, gesundes Leben: Phosphor rückgewinnen

Osnabrück (ots) - DBU fördert seit 15 Jahren Projekte -Nachhaltige Entwicklungsziele und planetare Grenzen zentral"Phosphor ist für die Ernährungssicherheit einer wachsendenWeltbevölkerung unersetzlich. Er gilt als endliche Ressource mitgeostrategischer Bedeutung." - Das sagte der Generalsekretär derDeutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Alexander Bonde, bei derheutigen 27. Osnabrücker Wasserfachtagung der LandesgruppeNiedersachsen/Bremen des Verbandes Kommunaler Unternehmen inOsnabrück. Nur wenn es gelinge, den Phosphor-Kreislauf zu schließen,bestehe die Chance, die 2015 beschlossenen globalen nachhaltigenEntwicklungsziele der Vereinten Nationen langfristig zu erreichen.Sie sollen eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialersowie ökologischer Ebene sichern und helfen, die ökologischenBelastungsgrenzen der Erde in wesentlichen Dimensionen wieKlimawandel und Landnutzung nicht zu überschreiten. Die DBU fördertseit 2003 fachlich und finanziell verschiedene Projekte, dieinnovative Lösungen zum Schließen des Kreislaufs bieten.In vier Bereichen globale Belastungsgrenzen gefährdet oderüberschrittenEin geschlossener Phosphor-Kreislauf ist nötig, um nachhaltigeEntwicklungsziele wie das Verdoppeln der landwirtschaftlichenProduktivität, das Erreichen eines gesunden Lebens für alle Menschenoder die nachhaltige Nutzung von Boden bis 2030 zu erreichen, wie esdie Vollversammlung der Vereinten Nationen in ihren insgesamt 17Nachhaltigkeitszielen beschlossen hatte. Auch das Modell derplanetaren Grenzen "zeigt anschaulich auf, wo die Belastbarkeit desErdsystems erreicht ist. Innerhalb dieser Grenzen erscheint dieStabilität gesichert und bietet der GesellschaftGestaltungsmöglichkeiten", so Bonde. Allerdings seien bereits in viervon neun Bereichen, die die Stabilität des Erdsystems bestimmen, dieBelastungsgrenzen überschritten oder zumindest gefährdet: derKlimawandel, die Artenvielfalt und die Kreisläufe von Stickstoff undPhosphor.DBU investierte rund 2,9 Millionen Euro für Schließung desKreislaufsBonde erinnerte daran, dass Phosphor Teil der Lebensgrundlagealler Lebewesen sei. Derzeit werde der Phosphorbedarf in der Dünge-mittelindustrie Europas vorrangig durch importiertes Rohphosphatgedeckt. Doch weltweit nähmen die nutzbaren Vorräte in denLagerstätten ab, vor allem die nur gering mit Schadstoffen wieCadmium belasteten. Da sich über die Nahrung aufgenommener undanschließend ausgeschiedener Phosphor in Klärschlamm ansammelt,stellt er eine wichtige Quelle zur Rückgewinnung von Phosphor dar.Seit 2003 förderte die DBU fachlich und finanziell verschiedeneProjekte mit insgesamt 2,9 Millionen Euro, die einen Beitrag zumSchließen des Phosphor-Kreislaufs leisten, so Bonde.