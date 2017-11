Gesunde Atemwege in jedem Alter: So bleibt die Lunge jung (FOTO)

Hohenlockstedt (ots) -Unsere Atemwege haben einen Fulltime-Job: Sie versorgen unserenKörper 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche mit Sauerstoff.Dennoch schenken wir ihnen kaum Aufmerksamkeit. Meist bemerken wirdie unbewusst ablaufenden Prozesse erst dann, wenn sie ins Stockengeraten - sei es durch Alterungsprozesse oder akute und chronischeInfekte. Was viele nicht wissen: Wir können aktiv daran arbeiten,unsere Lunge jung und gesund zu halten. Regelmäßige Bewegung undsaubere Umgebungsluft etwa wirken wie eine Verjüngungskur.Unterstützen kann zusätzlich ein Spezialdestillat ätherischer Öle:Der pflanzliche Schleimlöser GeloMyrtol® forte hilft dieSelbstreinigungskräfte nachhaltig wieder herzustellen. Bei akutenInfekten schafft GeloMyrtol® forte schnelle Abhilfe - für eine jungeund gesunde Lunge.Die Luft, die wir atmen, durchläuft ein komplexes System,bestehend aus den oberen (Nase, Nebenhöhlen, Rachen) und den unterenAtemwegen (Luftröhre, Lungen, Bronchien). Neben der anatomischen Lageverbindet eine identisch aufgebaute Schleimhaut die beiden Bereiche,die die Atemwege befeuchtet und die Luft wärmt und reinigt. Manspricht von den "United Airways". Sie unterliegen wie unser gesamterKörper einem natürlichen Alterungsprozess. So verringern sichbeispielsweise die Selbstreinigungskräfte der Atemwege (mukoziliäreClearance), die dafür sorgen, dass Schleim und Fremdkörper zügigabtransportiert werden. Ist dieser Mechanismus gestört oderaltersbedingt verlangsamt, verbleiben Krankheitserreger undSchadstoffe länger im Körper. Ein deutlicher Hinweis auf einenachlassende mukoziliäre Clearance sind häufige, wenig kraftvolleHustenattacken. In Kombination mit altersbedingt erhöhtenEntzündungswerten steigt das Risiko für Infekte wie Bronchitis oderLungenentzündungen. Zudem verliert die Lunge - vergleichbar mit derHaut - mit den Jahren an Spannung.(1) So verringert sich ab 30 Jahrendie Muskelkraft der Bronchialmuskulatur um ein Prozent.(2) Die Folge:Die Atmung wird flacher und der Sauerstoffanteil im Blut nimmt ab.Das biologische Alter der Lunge ist beeinflussbarGemäß unserer individuellen Gewohnheiten und Lebensumstände laufendie Alterungsprozesse unterschiedlich schnell ab. Die Luft, die wiratmen, hinterlässt Spuren in unseren Atemwegen. Zigarettenrauch - obaktiv oder passiv - und eine hohe Feinstaubbelastung führen zu einervorzeitigen Alterung der Lunge. Mehr noch: Eine im Oktober 2017veröffentlichte Studie der Europäischen Umweltagentur EEA legt dar,dass aufgrund der Feinstaubbelastung deutschlandweit 66.000 Menschenpro Jahr vorzeitig sterben.(3) Auch Wetterlagen, Blütenpollen undoxidativer Stress wirken sich negativ auf das biologische Alter derLunge aus. Zusätzlich kann es kurzfristig zu starken Schwankungenkommen, da akute Atemwegsinfekte die Lunge schlagartig altern lassen.Ein 40-Jähriger kann mitunter bei einer Bronchitis die mukoziliäreClearance eines 100-Jährigen haben (vgl. Abb.1). Statt 38 Prozentwerden dann nur noch 16 Prozent der schädlichen Partikel aus denAtemwegen entfernt.(4) Gut zu wissen: Das Alter unserer Lunge habenwir zum Teil selbst in der Hand.Aktiv die Lunge jung haltenKräftig und voller Elastizität - so wünschen wir uns die Lunge, ambesten bis ins hohe Alter. Um das in die Realität umzusetzen, kannman einiges tun. Eine wichtige Voraussetzung, um den Alterungsprozesszu verlangsamen, ist der Verzicht auf Zigaretten. Auch regelmäßigeBewegung, etwa in Form von Ausdauersport, hat in jedem Alter positiveAuswirkungen auf die Atemwege und die Lungenfunktion. Durch Bewegungwird der Sauerstoffanteil im Blut erhöht, das Lungenvolumen steigtund die bronchiale Muskulatur wird trainiert. Zudem wird durch dievertiefte Atmung während des Sports die Lunge optimal durchlüftet unddas Herz-Kreislauf-System angeregt. Auch einfache Atemübungen, dieleicht in den Alltag zu integrieren sind, helfen die Atmung zuvertiefen und die Lunge bis in die kleinsten Verästelungen zudurchlüften (siehe Service). Für die Lungengesundheit ist darüberhinaus auch die richtige Umgebungsluft entscheidend. Um Erkrankungenvorzubeugen, den Alterungsprozess zu verlangsamen oder bestehendeInfektionen auszukurieren, ist das Klima an der See besondersgünstig, denn die salzhaltige, saubere Meeresbrise hat einewohltuende Wirkung. Auch die Luft in den Bergen fernab derstädtischen Feinstaubbelastung gilt als vorteilhaft - auch beiAtemwegsinfekten.Verjüngungskur bei AtemwegsinfektenAkute Infekte lassen die Lunge deutlich altern: DieSelbstheilungskräfte der Lunge sind geschwächt, das Atmen fälltschwer. Mit zunehmendem Alter treten häufiger akute Infekte auf undkönnen sich sogar zu einer Lungenentzündung ausweiten. Die Ursachendafür sind vor allem eine herabgesetzte mukoziliäre Clearance und einaltersbedingter dauerhafter Entzündungszustand, der die Atemwegebesonders anfällig macht. Pflanzliche Schleimlöser können dabeihelfen, die Selbstreinigungskräfte nachhaltig wiederherzustellen. EinSpezialdestillat ätherischer Öle (ELOM-080, in GeloMyrtol® forte)löst effektiv den Schleim, sodass Erreger und Schadstoffe leichterabtransportiert werden können. Zudem hat die gezielte Kombination vonEukalyptus-, Zitronen-, Süßorangen- und Myrtenöl eineentzündungshemmende, antimikrobielle sowie krampflösende Wirkung undkann oxidativen Stress reduzieren. Die angegriffenen Atemwege könnensich so schneller erholen - und freies Durchatmen wirkt wie eineVerjüngungskur. ELOM-080 bietet zusätzlich einen protektiven Effektund kann deswegen auch in Langzeitanwendung bei akuten undchronischen Beschwerden eingenommen werden.(5)Quellen:(1)Kim J. et al. Aging effects on airflow dynamics and lungfunction in human bronchioles. PLOS one, 2017; 12(8): 0183654.(2)Occipini M. et al. Aging Airways: between Normal and Disease. AMultidimensional Diagnostic Approach by Combining Clinical,Functional, and Imaging Data. Aging Dis. 2017 Jul 21;8(4):471-485. (3)https://www.eea.europa.eu/highlights/improving-air-quality-in-european, veröffentlicht am 11. Oktober 2017. (4)Kohler D. und Vastag E.[Bronchial Clearance]. Pneumologie 1991; 45 (S): 314-332. (5)Meisteret al., Arzneim.-Forsch./Drug Res. (1999) 49 (I) 4: 341-358.
Den Pflichttext zu GeloMyrtol® forte finden Sie hier:
http://medipresse.de/kunden/pb/pflichttext.html