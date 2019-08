Gesund urlauben: Koch es, schäl es oder vergiss es! (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Viele nutzen den späten Sommer und Herbstfür eine Reise in ferne Länder. Wer schon einmal im Süden Urlaubgemacht hat, weiß, dass man dort gut aufpassen muss, was man zu sichnimmt. Denn ansonsten kann es im Bauch schnell anfangen zu rumoren.Wie man das verhindert, sagt Ihnen Petra Bröcker:Sprecherin: Koch es, schäl es oder vergiss es! So lautet dieDevise für alle, die in Ländern Urlaub machen, in denen zum Beispielsauberes Wasser nicht selbstverständlich ist. Was das konkret heißt,dazu Konstanze Faßbinder von der "Apotheken Umschau":O-Ton Konstanze Faßbinder 16 sec."In Reiseländern mit niedrigen Hygienestandards sollten Sie nurfrisch gekochte Mahlzeiten essen und Obst auch nur, wenn Sie esselbst geschält haben. Wasser trinken Sie am besten nur industriellabgefüllt aus Flaschen, die vorher sicher verschlossen waren. Damitputzen Sie dann auch die Zähne. "Sprecherin: Erkältungen kommen häufig dann, wenn man sie gar nichtgebrauchen kann - auch im Urlaub. So beugen Sie vor:O-Ton Konstanze Faßbinder 16 sec."Halten Sie für unterwegs warme Kleidung bereit. Wenn Sie sichtrotzdem erkälten, lindern zum Beispiel abschwellende Nasenspraysoder Hustensäfte die Beschwerden. Wenn Fieber auftritt, sollten Siezum Arzt gehen, vor allem, wenn Sie in einem Malaria-Gebiet waren.Dann sollten Sie das unbedingt tun."Sprecherin: Auch Insektenstiche können mehr als nur lästig sein.Oft sind die Folgen auf der Haut auch nach der Heimkehr zu spüren:O-Ton Konstanze Faßbinder 17 sec."Bei unklaren Hautveränderungen, also zum Beispiel Schmerzen oderJuckreiz, die nicht rasch von alleine wieder abklingen, sollten Siebesser zum Arzt gehen. Es kann sich dann nämlich um eineTropenkrankheit handeln. Vorbeugend helfen Insektenrepellents,Moskitonetz und gegebenenfalls ein Hüttenschlafsack."Ein weiterer Tipp aus der "Apotheken Umschau": Wenn Sie einenSonnenbrand aus dem Urlaub mitgebracht haben, wirken Umschläge mitkühlenden Lösungen entzündungshemmend. Auch Antiallergika und Salbenmit Kortison können helfen.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell