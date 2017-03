Gesund und nachhaltig: Die Maus mit neuen cleveren Lizenz-Konzepten

Köln (ots) - Frisches Obst, Gemüse oder Nussmischungen - all dieselandwirtschaftlichen Erzeugnisse können demnächst mit der Maus in denHandel kommen. Landgard, eine Erzeugergenossenschaft, die Blumen undPflanzen sowie Obst und Gemüse in Deutschland vermarktet, hatverschiedene Produktideen entwickelt. Im Mittelpunkt der Kooperationmit der WDR mediagroup (WDRmg), die die weltweiten Rechte an dembeliebten TV-Charakter hält, steht das Thema Nachhaltigkeit. DerHandel kann die Maus-Produkte nutzen, um mit einer individuellenProduktreihe Kinder und Erwachsene an gesunde und hochwertigeLebensmittel heranzuführen.Landgard hat darüber hinaus Pflanzen, Topf- und Schnittblumen,Pflanzenstecker, Blumenbänder, Blumenetiketten und -manschetten sowieÜbertöpfe lizenziert. Auch für diese Produkte präsentiert dieErzeugergenossenschaft dem Handel neue Konzepte, bei denen kleine undgroße Fans mit Gartenarbeiten vertraut gemacht werden. Stets hilftdie orangefarbene Kultfigur dabei, direkt auf dem Produkt komplexeSachverhalte unterhaltsam und verständlich darzustellen.Julia Wurzer, Teamleiterin Marken bei der WDRmg, erklärt: "DieMaus bietet dem Handel neue Impulse am PoS, bei denen dieNachhaltigkeit im Vordergrund steht. Die bekannte Lizenzmarke sprichtErwachsene und Kinder gleichermaßen an. Bei Produkten mit der Mausgibt es immer etwas zu entdecken und spielerisch zu lernen. Dasgefällt allen Generationen."Erst Ende letzten Jahres hatte die WDRmg eine neue Lizenz-Policyveröffentlicht, um sich für eine gesunde Ernährung von Kinderneinzusetzen. Demnach müssen sich sämtliche Maus-Lizenzen, die dieWDRmg für Produkte zum Essen und Trinken vergibt, mit Blick auf dieInhaltsstoffe nach den strengen Empfehlungen derWeltgesundheitsorganisation (WHO) richten.Die Maus ist eine stark nachgefragte und beliebte Lizenzmarke:Mehr als 300 erfolgreiche Lizenzprodukte aus unterschiedlichstenProduktkategorien sind bereits erhältlich. Die orangefarbeneZeichentrickfigur ist Star der "Sendung mit der Maus", bei der sieauf unterhaltsame Weise großen und kleinen Zuschauern Wissenvermittelt. Aktuell läuft sie jeden Sonntag um 9.30 Uhr im Ersten undum 11.30 Uhr im KiKA sowie als Wiederholung im WDR und bei anderenSendern des ARD-Verbunds. Mit insgesamt etwa zwei MillionenZuschauern pro Woche und weit über 100 nationalen und internationalenPreisen ist das hochwertige Format einzigartig erfolgreich unter denKindersendungen im deutschen Fernsehen.Bildmaterial steht zum Download bereit unter:http://www.wdr-mediagroup.com/unternehmen/presse/aktuellesPressekontakt:Stefanie RossnerRossner RelationsTelefon +49(0)221 92428-144rossner@rossner-relations.deOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell