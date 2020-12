Gesund und mit Stil - Amazfit startet Gewinnspiel für Fans in den USA, im Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland und Russland mit marktführenden Wearables

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Gewinnen Sie eine Amazfit GTR 2, GTS 2, Bip U und Band 5 bei #AMAZEYOURWRISTAmazfit, einer der führenden Anbieter auf dem Markt für Smartwatches, hat heute eine internationale Marketingkampagne unter dem Motto "Amaze Your Wrist" gestartet. Amazfit fordert seine Fans dazu auf, ein stilvolles Foto auf Instagram zu teilen, das der Welt zeigt, warum es sich lohnt, die neuesten Wearables zu gewinnen[1].*Der "Amaze Your Wrist"-Gewinner erhält gleich VIER Amazfit Wearables: eine GTR 2, eine GTS 2, eine Bip U und eine Band 5. Die Zweitplatzierten gewinnen eine GTR 2 oder eine GTS 2 und die Drittplatzierten erhalten eine Bip U oder eine Band 5.Die Kampagne ist Teil der Strategie von Amazfit, dynamische, modische Uhren für einen jugendlichen, aktiven Lebensstil zu kreieren. Die Amazfit-Wearables sind mit der neuesten Technologie ausgestattet, einschließlich Online- und Offline-Sprachsteuerung sowie umfassenden Gesundheitsfunktionen, die das Leben einfacher, effizienter und unterhaltsamer machen sollen.An dem Amaze Your Wrist-Gewinnspiel können Amazfit-Fans aus den Vereinigten Staaten (außer Rhode Island), dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland und Russland teilnehmen. Der Wettbewerb läuft vom 30. November bis zum 14. Dezember 2020 und bietet den Gewinnern die Möglichkeit, Bilder zu posten und rechtzeitig vor den Festtagen das neueste Amazfit-Wearable zu gewinnen.- Die Amazfit GTR 2 und Amazfit GTS 2 sind klassische und modische Smartwatches für den aktiven Lebensstil und bieten ein umfassendes Angebot an Gesundheitsfunktionen und sowie integrierter Alexa-Sprachfunktion[2].- Die Amazfit Band 5 hebt mit ihrem wissenschaftlich fundierten "Personal Health Management"-System die "Band"-Kategorie der Wearables auf ein neues Niveau.- Die Uhren der Amazfit Bip U-Serie sind leichte Smartwatches voller Technologie, die den Benutzern alle notwendigen Details über Ihre Gesundheit mitteilt. Alle #amazeyourwrist-Beiträge werden hinsichtlich der Kreativität, Originalität und Einzigartigkeit des Instagram-Fotos bewertet.Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und überraschen Sie Ihr Handgelenk.Legen Sie los mit dem Fotografieren und zeigen Sie der Welt, warum sie am Amaze Your Wrist-Gewinnspiel teilnehmen muss.Weitere Informationen zum dem Gewinnspiel finden Sie auf https://www.instagram.com/amazfit.global/[1] Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie aufhttps://www.instagram.com/amazfit.global/2] Alexa wird über ein ein OTA-Upgrade unterstützt. Um die verfügbaren Länder/Regionen, dieunterstützten Sprachen sowie die Aktivierung und Verwendung von Alexa auf Ihrer Amazfit GTS 2oder GTR 2 anzuzeigen, besuchen Sie bitte https://support.amazfit.com/en/faq/2182 .Pressekontakt:Yunya Liuliuyunya@huami.com+86-15999658480Original-Content von: Amazfit, übermittelt durch news aktuell