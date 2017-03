Gesund trinken im Büro

Bonn (ots) - Was kann man tun, um am Arbeitsplatz Leistungstiefsund kleine Unpässlichkeiten zu überwinden? Schon einFlüssigkeitsverlust von zwei Prozent des Körpergewichts kann dieLeistung beeinträchtigen und Kopfschmerzen verursachen. Für optimaleLeistungsfähigkeit empfiehlt es sich, etwa 1,5 Liter am Tag zutrinken, bei Hitze deutlich mehr. Dabei ist auch entscheidend, wasman trinkt. Heilwässer versorgen den Organismus nicht nur mitFlüssigkeit, sondern auch mit Mineralstoffen wie Calcium undMagnesium - und das ganz ohne Kalorien. Selbst einigeAlltagsbeschwerden lassen sich sozusagen wegtrinken: Wenn Stress undhastiges Essen Sodbrennen verursachen, neutralisiert einhydrogencarbonatreiches Heilwasser die Säuren und lindert dasBrennen. Magnesium im Heilwasser fördert Muskelaufbau und -funktionund kann gegen Kopfschmerz und Migräne mithelfen. Ist der Darm etwasträge, regen Heilwässer mit ihrem sanften Kohlensäuregehalt ihn an,auch Sulfat bringt ihn in Schwung. Heilwässer müssen ihregesundheitlichen Wirkungen wissenschaftlich nachweisen, um dieamtliche Zulassung zu erhalten.Welches Heilwasser wofür?Magnesiumreiche Heilwässer (ab ca. 100 mg/Liter) können beiKopfschmerzen oder Muskelkrämpfen helfen, die durch zu wenigMagnesium ausgelöst werden.Calciumreiche Heilwässer (ab ca. 250 mg/Liter) stärken die Knochenund helfen, Osteoporose vorzubeugen.Heilwässer mit viel Hydrogencarbonat (ab ca. 1.300 mg/Liter)lindern Säurebeschwerden wie Sodbrennen und tragen zum Ausgleich derSäure-Basen-Balance bei.Heilwässer mit viel Sulfat (ab ca. 1.200 mg/Liter) regen dieDarmtätigkeit sanft an.Am besten wirkt Heilwasser, wenn man es über den Tag verteilttrinkt. So werden die Mineralstoffe optimal aufgenommen. Da diesebereits im Wasser gelöst sind, kann der Körper sie besonders gutverwerten. Informationen über Anwendungsgebiete und Wirkungen sowieeine Liste aller Heilwässer mit ihren Inhaltsstoffen bietet dieWebsite www.heilwasser-ratgeber.de. Über die natürlichenInhaltsstoffe und Anwendungsmöglichkeiten informiert zudem dasFlaschenetikett. Heilwässer sind in Lebensmittel- und Getränkemärktenerhältlich.Pressekontakt:Informationsbüro HeilwasserAnke Gebhardt-Pielen/Corinna DürrVon-Galen-Weg 9, 53340 Meckenheimpresse@heilwasser.comTel.: 02225/8886791 bzw. 0228/36029120Original-Content von: Informationsb?ro Heilwasser, übermittelt durch news aktuell