In der neuen Ausgabe beschäftigt sich die ZDF-Wissenschaftssendung"Leschs Kosmos" am Dienstag, 7. Mai 2019, 22.45 Uhr, mit dem immeraktuellen Thema Ernährung. In der Folge "Ernährungstrends: Wie gesundsind Low, Slow & Co." präsentiert Harald Lesch wissenschaftlicheFakten, entlarvt manche Ernährungsmythen und fragt: Was ist wirklichgesund?Low Carb, High Fat und Intervallfasten sind in Mode, das Ringen umdie richtige, um die wahrhaft gesunde Ernährung gerät zum Kult.Nahrungsmittel, die eine positive Wirkung auf die Gesundheitversprechen, ziehen Menschen an. Doch Forscher beobachten, dass auchvermeintlich gesundes Essen krank machen kann. Harald Leschbeleuchtet aktuelle Trends von der ketogenen Diät, über dieWirkungsweise von Chia-Samen bis hin zum Intervallfasten und istdabei neuen Erkenntnissen auf der Spur.