Gesund ins neue Jahr: Darm entgiften, Leber entlasten (FOTO)

Herborn (ots) -Die festlichen Tage sind vorbei - und mit ihnen auch die üppigenMenüs, knusprigen Weihnachtsgänse und leckeren Süßspeisen. Um allefettreichen Speisen, aber auch Zucker und Alkohol verdauen zu können,arbeiten in der Weihnachtszeit Leber und Darm auf Hochtouren. Daherist jetzt die ideale Zeit, um den Darmtrakt zu entgiften und dieLeber zu entlasten - zum Beispiel mit Symbio®detox.Als zentrales Stoffwechselorgan erfüllt die Leber wichtigeAufgaben im Körper: Sie ist für den Zucker- und Fettstoffwechselverantwortlich und speichert Nährstoffe wie Zucker und Fette, aberauch Vitamine und Mineralstoffe. Außerdem baut sie Schadstoffe ausder Umgebung ab. Ist die Leber geschädigt, spüren wir keinen Schmerz,sondern fühlen uns müde und sind wenig leistungsfähig.Unser Körper kann die Doppel-Belastung aus üppigem Essen undSchadstoffen bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. In größererMenge wirkt sich eine fettreiche Ernährung aber negativ aus. Auchviel Zucker kann die Leber belasten, da der Körper dannZuckermoleküle zu Fett umwandelt und eine Fettleber entsteht. Kanndie Leber nur eingeschränkt arbeiten, hat das nicht nur Folgen aufdie Entgiftungsleistung, sondern auf den gesamten Organismus. Daskann auch unsere natürliche Darmflora ungünstig verändern. Die Folge:Die Leber muss noch mehr Stoffwechselprodukte entgiften und im Darmhaben Durchfallerreger leichtes Spiel.Natürlicher Wirkstoff Diosmektit kann den Darm entgiftenDas Medizinprodukt Symbio®detox unterstützt mit seinen dreinatürlichen Wirkstoffen Diosmektit, Myrrhe und Weihrauch den Körperin besonderen Belastungssituationen. Es kann erfolgreich akutenDurchfall bekämpfen und Schadstoffe im Darm binden. Dadurch entlastetdas Produkt die Leber und kann ihre Leistungsfähigkeit erhalten.Diosmektit ist ein natürliches Mineralgestein, das Schwermetallewie Quecksilber und Blei, aber auch Bakteriengifte gut an sich bindenkann, um sie anschließend aus dem Darm auszuleiten. Es stabilisiertauch den Schleimfilm, der die Darmoberfläche überzieht. So verhindertdas Produkt den Kontakt der Schadstoffe zu den Zellen derDarmschleimhaut und stärkt deren Barrierefunktion. Personen mitchronischer Verstopfung sollten das Produkt nur vorsichtig einsetzenund dabei genügend trinken.Werden die schädlichen Stoffe aus dem Körper ausgeleitet, muss dieLeber sie nicht mehr entgiften - so entlastet Symbio®detox die Leber.Myrrhe und Weihrauch pflegen die DarmschleimhautDie bewährten pflanzlichen Mittel Weihrauch und Myrrhe wirkenentzündungshemmend, desinfizierend und schmerzstillend. Sie beruhigendie Darmschleimhaut und halten sie gesund. Denn eine gesundeDarmschleimhaut ist wichtig, damit Schadstoffe aus dem Darm nichtungehindert in den Körper eindringen und die Leber belasten können.Tipps für eine leberfreundliche Ernährung- Eine vitaminreiche und fettarme Ernährung ist das A und O füreine gesunde Leber.- Vor allem Gemüse wie Rote Bete, Karotten oder Spinatunterstützen die Entgiftung, da sie Beta-Carotin enthalten.- Aber auch Obst- und Gemüsesorten mit viel Vitamin C tun demStoffwechsel gut.- Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist wichtig: Dasunterstützt den Körper bei der Entgiftung. Hier eignet sich vorallem Wasser oder ungesüßter Tee.- Fisch enthält viele gesunde, ungesättigte Fettsäuren und ist einegute Alternative zu fettem Fleisch oder Wurst.- Für eine gesunde Leber Alkohol und Süßigkeiten besser nur in Maßengenießen.Das natürliche Medizinprodukt Symbio®detox ist im Online-Shop derSymbioPharm GmbH und in jeder Apotheke erhältlich (PZN 10280242).Mehr Informationen unter www.symbiopharm.de.