Gesund essen im Alter: Den Speiseplan anpassen (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Mit den Jahren verändert sich der Körper - Senioren solltendaher ihren Speisezettel entsprechend anpassen. So wird beispielsweise Gemüsewichtiger, weil der Körper im Alter weniger Energie, aber genauso vieleNährstoffe braucht, wie das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" schreibt.Gemüse liefert Vitamine, Mineralstoffe sowie viele sekundäre Pflanzenstoffe.Senioren sollten fünfmal am Tag Gemüse und Obst essen, davon wenigstens dreimalGemüse. Zudem gilt: Vollkorn vor. Im ganzen Korn stecken Nährstoffe, aber auchBallaststoffe. Die Unverdaulichen regen die Verdauung an. Das ist gut, wenn derDarm im Alter nicht mehr so will.Eiweißreiche Mahlzeiten und gute FetteMit den Jahren nimmt auch die Muskelmasse ab: je weniger wir uns bewegen, destoeher. Deswegen sollten Senioren mit viel Bewegung und Krafttraining, aber auchmit der Ernährung gegensteuern: Jede der drei Hauptmahlzeiten sollte eiweißreichsein.Ans Essen darf zwar durchaus Fett, aber nicht irgendeins. Am besten verwendetman in der Küche verschiedene Öle, je nachdem, wofür. Zum Anbraten eignen sichOliven-, Raps- oder Sonnenblumenöle der Sorte "high oleic" (siehe Etikett). ImSalat schmecken auch Walnuss- oder Leinöl, die einen besonders gesunden Mix ausungesättigten Fettsäuren liefern. Mit Zucker und Salz sollte man grundsätzlichsparen. Wichtig ist, ausreichend zu trinken: Weil das Durstgefühl bei vielenSenioren nachlässt, sollten sie besonders auf genug Flüssigkeit achten.Im neuen "Senioren Ratgeber" finden Leserinnen und Leser weitere Essens-Regelnfürs Alter und Tipps sowie Informationen über Ernährungsberatung in derApotheke.