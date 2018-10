Gesund durch den Büroalltag: Rückengerechte Büromöbel zahlen sich aus (FOTO)

Bremervörde (ots) -Rückenexperten sind alarmiert: Insbesondere langes und monotonesSitzen ist Gift für den Rücken. Gerade während der Arbeit sitzenviele Angestellte täglich mehrere Stunden auf ihrem Bürostuhl. Umschmerzhaften Rückenbeschwerden vorzubeugen, entscheiden sich immermehr Arbeitgeber für sogenannte Aktiv-Büromöbel. Diese bewirken beider täglichen Büroarbeit ein Plus an Bewegung und durchbrechen dieSitzmonotonie. Produkte mit besonders rückengerechten Eigenschaftenerkennen Verbraucher am Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken (AGR)e. V.Büromöbel sollen Büroangestellte zu mehr Bewegung im Büromotivieren. Die damit einhergehenden positiven Eigenschaften sindeine Entlastung von Bandscheiben und Wirbelsäule bei gleichzeitigerAktivierung der Rückenmuskulatur. Dazu kommen die Vermeidung vonFehlhaltungen und das Aufbrechen der schädlichen "Sitzmonotonie":"Die Mitarbeiter sollen nicht den ganzen Tag starr auf dem Bürostuhlverbringen, sondern ihre Sitzposition möglichst oft variieren undzwischendurch auch einmal aufstehen und sich bewegen", erklärtAGR-Geschäftsführer Detlef Detjen. Ein weiterer Pluspunkt: Diegesteigerte Bewegung kurbelt zugleich Kreislauf und Durchblutung an.Die daraus resultierende bessere Sauerstoffversorgung erhöht auch dieKonzentration und somit die Produktivität der Mitarbeiter. Immer mehrsolcher gesundheitsfördernder Büromöbel und Zusatztools gibt esinzwischen auf dem Markt. Ein unabhängiges Gremium aus Rückenexpertenzertifiziert besonders überzeugende, rückengerechte Produkte mit demAGR-Gütesiegel.Sitzen mit SchwungAcht Stunden sitzen - für viele Büroangestellte ganz normalerAlltag. Viele Bürostühle sind dafür aber nicht ausgelegt. Ihrestatische Bauweise schränkt die Bewegungsfreiheit stark ein undzwingt die Nutzer, oft stundenlang ein- und dieselbe Sitzpositionbeizubehalten. Dass dies auf Dauer zu Rückenproblemen führt, istklar. Rückenfreundliche Varianten sind sogenannte Aktiv-Bürostühle,die durch ihre hochflexible Bauweise Bewegungsanreize schaffen: "Ihregedämpften, mehrdimensional beweglichen Sitze und Sitzflächendurchbrechen die giftige Sitzstarre", weiß Detjen. Besondersrückenfreundlich sind die zertifizierten Aktiv-Bürostühle von aeris,Dauphin, Haider Bioswing, Sedus und Wilkhahn. Einen Überblick zumSitzen im Büro gibt es unter www.agr-ev.de/sitzen-buero.Zwischendurch im Stehen arbeitenEine bewährte Faustformel für einen gesunden Arbeitstag im Bürolautet: 50 Prozent sitzen, 25 Prozent Bewegung und 25 Prozent stehen.Letzteres ermöglichen beispielsweise höhenverstellbare Schreibtische,die je nach Bedarf per Gasfeder oder motorischnach oben und untengefahren werden können. Angestellte können somit eine Zeit langaufstehen, ohne ihre Arbeit unterbrechen zu müssen. Das beugteinseitigen Belastungen und Fehlhaltungen vor, steigert dieDurchblutung und erhöht somit die Konzentration und die geistigeLeistungsfähigkeit. Höhenverstellbare Schreibtische gibt esinzwischen viele. Doch auch hier gilt es auf die Details wiebeispielsweise die Einstellbereiche, Beinfreiheit,Verstellgeschwindigkeit etc. zu achten. AGR-zertifizierteSchreibtische gibt es derzeit von officeplus, Sedus, und VSVereinigte Spezialmöbelfabriken. Weitere Bewegungsanreize im Stehenliefern spezielle Bodenmatten und flexible Aktivierungsboards wie dieaeris muvmat und das Gymba. Mehr Informationen dazu gibt es unterwww.agr-ev.de/schreibtische und www.agr-ev.de/ bewegtes-stehen.Mehr Kreativität in der KonferenzAuch in Konferenzen und Meetings herrscht leider nach wie vor eineausgeprägte Sitzkultur. Eine Studie der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität belegt jedoch: Im Stehen haben die Teilnehmer einerKonferenz mehr Ideen als im Sitzen. Durch hohe Konferenztische unddazu passende Hochstühle haben die Teilnehmer die Möglichkeit,zwischen Stehen und Sitzen zu wechseln. So profitiert nicht nur dergesamte Bewegungsapparat, sondern auch die Entscheidungsfindung wirderleichtert. Eine wichtige Voraussetzung rückengerechter Hochstühleist ein in der Höhe einstellbarer, stabiler Fußring, auf dem sich dieFüße bequem abstützen lassen. Darüber hinaus sollte dieser sichschnell und einfach einstellen lassen. Wichtig sind auch eineanatomisch geformte, rutschfeste und atmungsaktive Sitzfläche, einstabiler Stand aufgrund des hohen Schwerpunktes und eineSitztiefenfederung, um die Wirbelsäule beim Hinsetzen vor Stößen zuschützen. Besonders zu erwähnen sind die von der AGR ausgezeichnetenKonferenzraumkonzepte. Sie zeigen unterschiedliche Lösungsansätze auffür ein Plus an Bewegung im Konferenzraum. Weitere Informationenunter www.agr-ev.de/konferenzarbeitsplatz.Rückengerechte BürokonzepteDie AGR hat nicht nur einzelne Ausstattungsgegenstände, sondernauch ganze Bürokonzepte zertifiziert. Das Konzept KörperzentriertArbeiten (KZA) von der IOE Fachagentur für Ergonomie nutzt dasKörperbewusstsein und die eigene Selbstwahrnehmung, um denArbeitsplatz an die Bedürfnisse des Nutzers anzupassen. Dies erhöhtdas Wohlbefinden und optimiert Handlungsabläufe für mehr Effizienz.Ausgehend von den Augen werden alle Arbeitsmittel körperzentriertausgerichtet, sodass sich der Körper in einer natürlichen Haltungbefindet. Ein weiteres Konzept mit Gütesiegel ist das "active office"von aeris: Zwei klein höhenverstellbare Arbeitsflächen proMitarbeiter, dreidimensional bewegliche Sitze und eine flexibleBodenmatte machen spontane Positionswechsel zu einem festenBestandteil des Arbeitsprozesses. Weitere Infos unterwww.agr-ev.de/bildschirmarbeitsplaetze oderwww.agr-ev.de/koerperzentriertarbeiten.Gutes Licht für aufrechtes Arbeiten"Eine der Grundvoraussetzungen für gesundes, rückengerechtesArbeiten ist optimales Licht", so Detjen. Einen Mangel an Helligkeitgleichen viele Beschäftigte dadurch aus, dass sie sich näher an ihrSchrift- oder Werkstück beugen. Dadurch entstehen Zwangshaltungen undes besteht die Gefahr von schmerzhaften Verspannungen. ZertifizierteArbeitsplatzleuchten erzeugen ein homogenes, großflächiges und jenach Situation dimmbares Licht. Spezielle Reflektoren ermöglichenblendfreies Arbeiten, durch bedienerfreundliche Gelenke lassen siesich leicht an jeden Arbeitsplatz anpassen. Als besondersrückengerecht zertifiziert wurden die Arbeitsplatzleuchten vonWaldmann.Weitere Informationen gibt es unterwww.agr-ev.de/schreibtischleuchten.Über die AGRSeit über 20 Jahren widmet sich die Aktion Gesunder Rücken derPrävention und Therapie der Volkskrankheit Rückenschmerzen. WichtigerTeil der Arbeit ist die Vergabe des AGR-Gütesiegels "Geprüft &empfohlen", mit dem besonders rückengerechte Alltagsgegenständeausgezeichnet werden können. Weiterführende Informationen zumAGR-Gütesiegel und zertifizierten Produkten gibt es unterwww.ruecken-produkte.de.Kurz & bündigLanges, monotones Sitzen ist in vielen Büros an der Tagesordnung.Die schmerzhafte Folge davon sind hartnäckige Verspannungen,Rückenschmerzen und im schlimmsten Fall Schäden an der Wirbelsäule.Doch das muss nicht sein: Mithilfe von rückenfreundlicherBüroausstattung lassen sich viele Beschwerden effektiv verhindern.Zudem fördern sie die Konzentration und die Kreativität derArbeitnehmer. Das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.hilft Verbrauchern bei ihrer Kaufentscheidung.Weiteres Bildmaterial zum Download finden Sie unterwww.lifepr.de/boxid/724140 oder www.agr-ev.de/presseportalPressekontakt:Aktion Gesunder Rücken e. 