Gesund braten, backen und frittieren (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Wenn Lebensmittel wie zum Beispiel Pommes Frites zu heißzubereitet werden, kann sich Acrylamid bilden. Diese Substanz istkrebserregend. Seit letztem Monat (April 2018) gibt es deshalb eineEU-Verordnung, die Lebensmittelherstellern bestimmte Auflagenvorschreibt. Was man in der eigenen Küche tun kann, um sich zuschützen, weiß Petra Terdenge:Sprecherin: Durch die neue EU-Verordnung sind wir in Restaurantsund Imbissbuden relativ sicher vor Acrylamid. Doch was müssen wirbeachten, wenn wir etwas zu Hause zubereiten? Tipps von Reinhard Doorvon der "Apotheken Umschau":O-Ton Reinhard Door 16 sec. "Zunächst einmal ist kochen besser alsbraten, backen oder frittieren, beim Kochen entsteht kein Acrylamid.Wenn man doch frittiert oder backt, ist der wichtigste Grundsatz:'vergolden statt verkohlen'. Egal ob beim Toastbrot oder etwa bei denPommes Frites."Sprecherin: Die Temperatur ist entscheidend. Was heißt das genau?O-Ton Reinhard Door 21 sec. "Beim Frittieren sollte die Temperatur175 Grad nicht überschreiten. Das misst man am besten mit einemThermometer aus dem Fachhandel, denn die Anzeige der Fritteuse istoft nicht besonders genau. Beim Backen sollte der Ofen nicht heißerals 200 Grad bzw. mit Umluft nicht heißer als 180 Grad sein, und mansollte unbedingt Backpapier verwenden."Sprecherin: Auch bei Bratkartoffeln sollte man aufpassen:O-Ton Reinhard Door 8 sec. "Die sollte man unbedingt nurvorgekocht anbraten. Und dann nur, bis sie goldgelb sind, und nichtverkohlen."Abmoderationsvorschlag: Wichtig ist auch die Lagerung derKartoffeln, schreibt die "Apotheken Umschau". Sie sollten dunkel undkühl lagern, jedoch nicht im Kühlschrank. Außerdem sollte man keineunreifen, beschädigten, grünfleckigen oder keimenden Kartoffelnverwenden.