Gesund arbeiten im Büro - Neue Branchenregel gibt Hinweise zum Arbeitsschutz in Bürobetrieben

Berlin (ots) - Nahezu die Hälfte aller Beschäftigten inDeutschland arbeitet in einem Büro. Das entspricht fast 17 MillionenBildschirm- und Büroarbeitsplätzen - Tendenz steigend. Für vieledieser Menschen bedeutet das: Sie bewegen sich wenig bei der Arbeit.Die Folge: Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems liegen bei denFehltagestatistiken weit vorn. Aber das ist nur ein Aspekt, den derArbeitsschutz im Büro berücksichtigen muss. Umfassende Informationenüber Sicherheit und Gesundheit im Büro erhalten Verantwortliche inder neuen DGUV Regel 115-401 "Branche Bürobetriebe" der DeutschenGesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), Spitzenverband derBerufsgenossenschaften und Unfallkassen.Belastungen reduzierenWie können Führungskräfte die Arbeitsorganisation so gestalten,dass ein möglichst gutes psychosoziales Arbeitsumfeld für dieBeschäftigten entsteht? Wie sieht ein ergonomischer Büroarbeitsplatzaus? Was ist bei Beleuchtung und Lärmschutz im Büro zu beachten? Dieneue Branchenregel gibt Antworten auf diese und zahlreiche weitereFragen bei der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes. ImFokus steht die Prävention potenzieller Belastungen am Arbeitsplatz.Die Branchenregel berücksichtig dabei verschiedene Arbeitsbereiche inBürobetrieben. Nicht nur das Büro selbst, sondern zum Beispiel auchden Technikbereich, den Empfang und die mobil arbeitendenMitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Rechtliche Grundlagen verständlich machenDie Branchenregeln der gesetzlichen Unfallversicherung sind einneues Informationsformat. Sie setzen kein eigenes Recht, sondernfassen das vorhandene komplexe Arbeitsschutzrecht für die Unternehmeneiner bestimmten Branche verständlich zusammen. An der Ausarbeitungder DGUV-Regel für Bürobetriebe waren neben den Experten derUnfallversicherungsträger auch Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreterbeteiligt."Die neue Schrift berücksichtigt bereits die Änderungen, die sichdurch die Integration der Bildschirmarbeitsverordnung in dieArbeitsstättenverordnung ergeben haben." sagt Andreas Stephan, Leiterdes DGUV-Sachgebiets Büro und Präventionsexperte derVerwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG). "Unternehmerinnen undUnternehmer sowie die Akteure des betrieblichen Arbeitsschutzesfinden hier wertvolle Hinweise zu praxisgerechten Lösungen im Büro."Praxistipps und Arbeitsschutz-MaßnahmenDie Leserinnen und Leser der Branchenregel erhalten diewichtigsten Informationen zu jedem Aspekt des Arbeitsschutzes aufeinen Blick. Die einzelnen Kapitel sind übersichtlich in rechtlicheGrundlagen und weiterführende Informationen, potenzielle Gefährdungenund mögliche Präventionsmaßnahmen gegliedert. Praxistipps,Übersichten und grafische Darstellungen erleichtern die Umsetzung dergesetzlichen Vorgaben.Interessierte können die DGUV Regel 115-401 "Branche Bürobetriebe"in der DGUV Publikationsdatenbank kostenfrei herunterladen:http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=26808Pressekontakt:Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)PressestelleStefan BoltzTel.: 030-288763-768E-Mail: presse@dguv.deInternet: www.dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell