Gesund ankommen: Stress und Aggression sind schlechte Wegbegleiter / ACE ruft zum Weltgesundheitstag zu mehr Rücksicht im Straßenverkehr auf (FOTO)

Berlin (ots) -Permanenter Zeitdruck, kilometerlange Staus auf den Autobahnensowie volle Straßen und fehlende Parkplätze in Städten bringenVerkehrsteilnehmer oft an ihre körperlichen und mentalen Grenzen.Anlässlich des Weltgesundheitstages am 7. April 2019 informiert derACE, Deutschlands zweitgrößter Autoclub, wie Stresssituationen imStraßenverkehr gemeistert werden und auf Aggressionen richtigreagiert wird - zur Vermeidung von Unfällen und damit alle gesundankommen.Die Zahl der Autos wächst seit Jahren. Rund 64,8 MillionenFahrzeuge waren laut Kraftfahrt-Bundesamt zum Stichtag 1. Januar 2019in Deutschland zugelassenen - gut eine Million mehr als ein Jahrzuvor. "Es wird immer enger und voller für Autofahrer, Radler undFußgänger im Verkehrsraum. Ein Stressfaktor, der so manch einenVerkehrsteilnehmer aggressiv macht", erläutert Stefan Heimlich,Vorsitzender des ACE.Ruhe bewahren und riskante Fahrmanöver vermeidenZu schnelles Fahren, Drängeln bis dicht an die Stoßstange desVorausfahrenden, bei Rot über die Ampel: RücksichtslosesFahrverhalten als Unfallursache lässt sich häufig auf Stresszurückführen. Besonders im Berufsverkehr sind wegen der hohenVerkehrsdichte aufreibende Situationen vorprogrammiert. Gerade jetztheißt es, Ruhe bewahren und nicht provozieren lassen. "In brenzligenSituationen ist es hilfreich, tief durchzuatmen und sich auch einmalin den anderen hineinzuversetzen. Mit kühlem Kopf, Rücksicht undGelassenheit ist jeder Verkehrsteilnehmer am besten beraten", soStefan Heimlich.Auf jeden Fall sollten riskante Fahrmanöver und Panikreaktionenvermieden werden. Nicht drängen lassen, aber auch nicht weiterprovozieren. Verkehrsteilnehmer sollten versuchen, die Situation zuentschärfen, indem beispielsweise der Drängler bei der nächstenGelegenheit vorbeigelassen wird. Und auch wenn der eigene Pulsdeutlich steigt, dann empfiehlt es sich, eine Fahrpause einzulegen.Bußgeld, Fahrverbot und mehr drohenDichtes Auffahren, rechts überholen, Lichthupe oder akustischesSignal geben, aber auch vermeintlich erzieherische Maßnahmen, wieLangsamfahren auf der linken Spur oder Gasgeben, wenn der andereüberholen will - begleitet von eindeutigen Gesten, Drohungen undGeschrei: Aggressives Verhalten im Straßenverkehr geht fast immer mitRegelverletzungen einher. "Wird beispielsweise der Sicherheitsabstandunterschritten, drohen hohe Bußgelder, Punkte und sogar Fahrverbot.Auch der strafrechtlich relevante Vorwurf der Nötigung kannhinzukommen, wenn der Folgeabstand längere Zeit deutlich zu kurzgehalten und dabei sogar noch die Ton- und Lichthupe betätigt wird",führt Hannes Krämer, Leiter Recht beim ACE aus. ÜberhöhteGeschwindigkeiten werden ebenfalls gemäß Bußgeldkatalog sanktioniert.Wird das "Gaspedal" beispielsweise innerorts über 20 km/h mehr alserlaubt "durchgetreten", erwarten Autofahrer mindestens 80 EuroBußgeld und ein Punkt. Befindet sich der Fahrer noch in derProbezeit, drohen die Verlängerung um zwei Jahre und einAufbauseminar, was für den Fahranfänger teuer werden kann."Drängender und Bedrängter - keiner gewinnt in diesenSituationen", resümiert Hannes Krämer. "Selbst die oft beabsichtigteZeitersparnis durch zu schnelles Fahren ist zumeist minimal".Weitere Sicherheitstipps rund um den Verkehr:https://www.ace.de/ratgeber/verkehrssicherheit/sicherheitstipps/Pressekontakt:ACE Pressestelle Berlin, Romy Mothes, Märkisches Ufer 28,10179 Berlin, Tel.: 030 278 725-24, Mail: presse@ace.deOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa, übermittelt durch news aktuell