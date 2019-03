Gesund in den Urlaub mit Taucher-Trick und Reiseapotheke

Finanztrends Video zu



Baierbrunn (ots) -Mit dem Flugzeug in ferne Länder reisen - für viele ist das derideale Start in den Urlaub. Oft kommt es aber bei Flugreisen zuOhrenschmerzen. Was dagegen hilft, weiß Petra Terdenge:Sprecherin: Beim Fliegen verändert sich der Luftdruck in derPassagierkabine, besonders bei Start und Landung. Das kann dazuführen, dass es in den Ohren knackt und sich der Kopf anfühlt, alswäre er voll Watte. Hilfreich ist dann der sogenannte Taucher-Trickoder etwas zum Kauen, so Martin Allwang von der "Apotheken Umschau":O-Ton Martin Allwang 24 sec."Den Druckausgleich kann man sich erleichtern, indem manGummibärchen oder Kaugummi kaut. Es gibt in der Apotheke spezielleOhrstöpsel, die den Druckausgleich schonend vonstatten gehen lassen.Wenn man beim Sinkflug merkt, dass die Ohren wehtun, kann manDruckausgleich machen, indem man schluckt. Oder indem man vorsichtigdie Nase zuhält und vorsichtig durchschnäuzt und den Druckausgleichwie ein Taucher durchführt."Sprecherin: Viele fliegen zum Urlauben in den warmen Süden. Dochauch bei Hitze sollte die Klimaanlage nicht zu stark aufgedrehtwerden:O-Ton Martin Allwang 22 sec."Die sollte man, wenn man die Wahl hat, nicht zu kalt einstellen.Große Menschenansammlungen meiden, weil da immer auch andereInfizierte herumlaufen, deren Keime man dann mitnimmt. Und unterwegsauf jeden Fall häufig die Hände waschen, damit man die Keime nichtvon der Hand in die Augen oder die Nasenschleimhaut bringt, wo siesich dann im Körper festsetzen können."Sprecherin: Wer im Urlaub auf Medikamente angewiesen ist, sollterechtzeitig eine ausreichende Menge besorgen:O-Ton Martin Allwang 23 sec."Wer ärztlich verordnete Medikamente mit in den Urlaub nimmt, dersollte ungefähr die doppelte Menge mitnehmen wie der Reisedauerentspricht. Und außerdem sollte er sich noch, sofern es nicht auf derPackung steht, den Wirkstoffnamen notieren, damit er im Fall einesFalles in der Apotheke im Ausland das Medikament nachkaufen kann."Für einen möglichst gesunden Urlaub gibt es in der aktuellen"Apotheken Umschau" eine Checkliste zum Abtrennen. Sie gibt einenÜberblick darüber, was man für den Krankheitsfall einpacken sollteund welchen Risiken es vorzubeugen gilt.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell