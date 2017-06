Gesund in den (Pfingst-) Urlaub - die wichtigsten Tipps (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Spätestens jetzt zu Pfingsten ist der Urlaub für die meisten vonuns in Reichweite. Um diese herrliche Zeit gesund zu genießen,sollten wir ein paar Vorsichtsmaßnahmen treffen. Petra Bröckerberichtet:Sprecherin:Keiner möchte bei bestem Strandwetter krank im Hotelbett liegen.Doch das kann leicht passieren, wenn wir nicht aufpassen, was wiressen und trinken, sagt Christian Krumm von der "Apotheken Umschau":O-Ton Christian Krumm 24 sec."Gerade in tropischen Ländern gilt: Keine rohen und halbgarenSpeisen verzehren, auf frisch gepresste Säfte, Softeis, cremigeSüßspeisen verzichten. Leitungswasser, gegebenenfalls auch Eiswürfelkönnen auch riskant sein. Ein zweiter Punkt: Stechmücken sind in denTropen Tag und Nacht aktiv und können gefährliche Krankheitenübertragen. Es gibt gute Mückenschutzmittel, die man aber möglichstzwanzig Minuten nach dem Sonnenschutzmittel anwenden sollte, damitsie optimal wirken."Sprecherin:Um uns vor übertragbaren Krankheiten zu schützen, sollten wirüberprüfen, ob wir die nötigen Impfungen haben:O-Ton Christian Krumm 21 sec."Zum absoluten Standard gehören Tetanus, Diphterie undKeuchhusten, aber auch Kinderlähmung, Masern, Mumps, Röteln. Menschenab 60 können eventuell auch von einem Schutz gegen Grippe - alsoInfluenza - und Pneumokokken profitieren. Generell sollte man vorallem bei Fernreisen immer eine reisemedizinische Beratung einholen,zum Beispiel eben in der Apotheke."Sprecherin:Und zum Schluss die Frage: Was gehört unbedingt in dieReiseapotheke?O-Ton Christian Krumm 25 sec."Natürlich erst einmal die Arzneimittel, die man regelmäßigbenötigt. Davon packt man aber sicherheitshalber lieber einmal diedoppelte Menge ein. Wer starke Schmerzmittel wie Opiate oderPsychopharmaka nimmt, sollte vorher klären, ob man alle Medikamentemit in das Urlaubsland nehmen darf. Im Zweifel fragt man bei derBotschaft des Landes nach. Und dann ist es auch immer gut,Verbandmaterial und Mittel gegen Schmerzen, Durchfall, Erkältung undandere lästige Symptome dabeizuhaben."Abmoderationsvorschlag:Was noch alles in die Reiseapotheke gehört, dazu gibt es eineCheckliste zum Heraustrennen in der aktuellen "Apotheken Umschau".Natürlich mit vielen weiteren Tipps für einen gesunden Urlaub.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell