Gesünder essen und genießen / Ernährungscluster nutriCARD arbeitet an Grundlagenforschung, herzgesünderen Lebensmitteln sowie Aufklärung der Bevölkerung (FOTO)

Leipzig/Halle/Jena (ots) -Das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert denKompetenzcluster für Ernährung und kardiovaskuläre Gesundheit(nutriCARD) für weitere drei Jahre mit insgesamt rund 5,6 MillionenEuro. Das Verbundprojekt der Universitäten Halle, Jena und Leipzigkann damit seine seit 2015 sehr erfolgreich laufenden Forschungs- undEntwicklungsarbeiten fortsetzen. Ziel ist es, die Gesundheit derBevölkerung zu verbessern. Etwa 40 Prozent derHerz-Kreislauf-Erkrankungen sind ernährungsbedingt. In nutriCARDarbeiten rund 40 Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen sowie80 Praxispartner."Wir haben in den zurückliegenden drei Jahren bewiesen, wasnutriCARD leisten kann: nutriCARD steht für valide, wissenschaftlichabgesicherte, evidenzbasierte Informationen. Dazu zähltGrundlagenforschung ebenso wie die praxisorientierte Entwicklungherzgesünderer Lebensmittel oder innovative Ansätze in derKommunikation", sagt Clustersprecher Prof. Dr. Stefan Lorkowski. DerLehrstuhlinhaber für Biochemie und Physiologie der Ernährung an derFriedrich-Schiller-Universität Jena betont den translationalenAnsatz. Das heißt: Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung werden inneue Lebensmittel und Ernährungskonzepte überführt und fürVerbraucher verständlich aufbereitet. Mit Hilfe herzgesündererProdukte und einer verständlichen Verbraucherbildung leistetnutriCARD einen wichtigen Beitrag zu einem gesünderen Essverhalten.In der ersten Förderphase (2015-2018) wurden unter anderemqualitativ hochwertige Wurstwaren mit einem verbessertenNährstoffprofil entwickelt und auf den Markt gebracht. Die Würstesind fettreduziert und mit wertvollen Omega-3-Fettsäurenangereichert. Initiiert wurde auch eine Interventionsstudie, die denEinfluss einer Ernährungsumstellung auf Risikofaktoren vonHerz-Kreislauf-Erkrankungen untersucht. Zwischenergebnisse dieserStudie belegen eine deutliche Verbesserung von Cholesterin, Blutdruckund Langzeitblutzucker sowie eine Reduktion des Körpergewichtes unddes Körperfettanteils nach Umstellung auf eine herzgesunde,fettoptimierte und pflanzenbetonte Kost.Daran soll in der zweiten Förderphase angeknüpft werden. Durch denAustausch von Nährstoffen und durch Rezeptoptimierung sollen weitereProduktgruppen wie Convenience-Produkte, Backwaren, Soßen und Eisentwickelt werden. "Wir möchten häufig verzehrte, traditionelleLebensmittel im Salz-, Fett- und Zuckergehalt reduzieren. DerGeschmack, das Aroma, das Gefühl beim Kauen sowie die Haltbarkeit undmikrobiologische Unbedenklichkeit bleiben dabei unverändert", sagtProf. Dr. Peggy G. Braun vom Institut für Lebensmittelhygiene derVeterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig.Im Bereich der Grundlagenforschung geht es um die Identifizierungund Validierung von ernährungsrelevanten Biomarkern undGen-Nährstoff-Interaktionen. Untersuchungen zu Wirkmechanismen sollenhelfen, das kardiovaskuläre Risiko bzw. die Sicherheit der neuentwickelten Lebensmittel und Zutaten abschätzen zu können. "In einerimmer komplexer werdenden Ernährungswelt braucht es Studien, dieWirkmechanismen und Sicherheitsaspekte von neuen Lebensmitteln undLebensmittelzutaten untersuchen, um Nutzen und Risiken für diemenschliche Gesundheit abschätzen zu können", erklärt Prof. Dr.Gabriele Stangl vom Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaftender Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.Den dritten Schwerpunkt des Clusters bildet die Ernährungsbildungund -kommunikation. Es sollen Konzepte für zielgerichteteKommunikation für Verbraucher, Multiplikatoren und Institutionen inden Bereichen Ernährung, Gesundheit und Bildung erarbeitet werden,u.a. für Kindertagesstätten, Ärzte und Ernährungsberater, aber auchMedien. Im Vergleich zu ersten Förderphase wurde vor allem derBereich Kommunikation gestärkt, um wissenschaftliche Erkenntnissebesser adressieren zu können, aber auch um Grundlagen überInformationswege und Medienberichterstattung über Ernährung zuanalysieren. Darüber hinaus werden bestehende Konzepte zurErnährungsbildung auf ihre Wirksamkheit hin untersucht und validiert."Der Cluster hat einen vielschichten Zugang zum Thema Ernährung,was sich an den Akteuren aus den Bereichen Ernährungs- undLebensmittelwissenschaften, Medizin, Bio- und Veterinärmedizin,Kommunikations-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften zeigt. Wirfreuen uns, die erfolgreiche Arbeit der drei Hochschulen immitteldeutschen Universitätsverbund fortzusetzen", sagtClustersprecher Lorkowski, der auch Vizepräsident der DeutschenGesellschaft für Ernährung (DGE) ist. Langfristiges Ziel derWissenschaftler ist der Aufbau eines Mitteldeutschen Zentrums fürErnährung und Prävention von Stoffwechselkrankheiten.Pressekontakt:Dr. Tobias D. HöhnLeiter Kommunikation und Medienforschung nutriCARDUniversität LeipzigTel: 0172/8121680E-Mail: presse@nutricard.dewww.nutricard.deOriginal-Content von: nutriCARD, übermittelt durch news aktuell