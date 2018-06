Gesünder dank Grippeimpfung in der Apotheke?

Idstein (ots) - Sollen in Deutschland neben den Ärzten auchApotheker Grippeimpfungen durchführen dürfen? Das Thema istumstritten: Der Deutsche Ärztetag im Mai hat sich dagegenpositioniert. Dabei gibt es gute Gründe dafür. Prof. Dr. Uwe May,Studiendekan des Master-Studiengangs "InternationalPharmacoeconomics, Health Economics & Market Strategies forHealthcare Products" an der Hochschule Fresenius stellt dazuErkenntnisse seiner aktuellen Studie vor."Würden wir den Impf-Switch zulassen, das heißt denInfluenza-Impfstoff aus der Verschreibungspflicht entlassen und dieApotheken-Impfung zulassen, würde das die Impfrate deutlich steigernund die Zahl der Erkrankungen signifikant senken", so Prof. Dr. UweMay bei der Vorstellung seiner Studienergebnisse bei derSwitch-Konferenz des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller am12. Juni in Berlin. "Ich sehe das auch als marktnahe und am Leitbilddes mündigen Bürgers ausgerichtete Alternative zu einer möglichenImpfpflicht."Der Wissenschaftler hat ermittelt, dass eine Steigerung derImpfrate um 12 Prozent in Deutschland, die durch eineniedrigschwellige Apotheken-Impfung realistisch erscheinen würde, proJahr 900.000 Grippeerkrankungen und rund 4.700 Krankenhausfälleverhindern würde. Es gäbe laut dieser Rechnung zudem 41 durchGrippeerkrankung verursachte Todesfälle weniger. "Insgesamt kommenwir außerdem auf knapp drei Millionen weniger Arbeitsunfähigkeitstageim Jahr", ergänzt May. Das entspricht Kosteneinsparungen von übereiner Milliarde Euro gegenüber dem heutigen Szenario. Demgegenüberstünde natürlich ein Mehraufwand für die Kostenträger in Höhe vonknapp 340 Millionen Euro. Diesen bezeichnet der Gesundheitsökonom als"moderat" und hinsichtlich der Kosteneffektivität als "zweckmäßig"und "notwendig".Zum Beleg der Steigerung von Impfquoten bezieht sich May aufStatistiken aus dem Ausland, in dem die Grippeimpfung in Apothekenpraktiziert wird. Zwei Beispiele: In Irland ist dies seit 2011möglich. Seitdem sind die Impfungen von 9.000 auf 78.000 im Jahr 2017gestiegen. In Kanada stieg die Impfrate allein im ersten Jahr nachEinführung bei den über 65-Jährigen um knapp zehn Prozent sowie beiallen Patienten um 8,5 Prozent. "Vor diesem Hintergrund erscheint mirdas angenommene Szenario einer Steigerung der Impfrate um 12 Prozentnicht unrealistisch", prognostiziert May.Die Ärzte in Deutschland, im Hinblick auf die durchschnittlicheArbeitszeit und die durchschnittliche Zahl behandelter Patienten proWoche im internationalen Vergleich ohnehin schon deutlich an derSpitze, bekämen Unterstützung bei der Verbesserung derDurchimpfungsrate. Prof. Dr. Uwe May sieht die Apotheker als wichtigeAufklärungsinstanz: "Sie können Informations- und Beratungsangebotebereitstellen und Informationsdefizite zum Beispiel bezüglich derImpfrisiken abbauen. Auch das wirkt sich positiv auf die Impfquoteaus, ganz gleich, ob der Vorgang dann beim Arzt oder Apothekerdurchgeführt wird." Wobei er sicher ist, dass viele das Angebot inder Apotheke wahrnehmen würden - aktuell sind lange Wartezeiten beimArzt immer noch eine große Hürde, sich impfen zu lassen. "Beidewürden also auf diese Weise entlastet, Arzt und Patient."Pressekontakt:HOCHSCHULE FRESENIUSSTANDORT IDSTEINLimburger Straße 2D - 65510 IdsteinAnsprechpartner/Presse:Alexander Pradkaalexander.pradka@hs-fresenius.deTel. 069/870035320Mobil: +49 (0) 152/53458441Original-Content von: Hochschule Fresenius, übermittelt durch news aktuell