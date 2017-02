Stuttgart (ots) -Singen (Hohentwiel). Der "Närrische Ohrwurm 2017" kommt ausNagold. Mit 31,21 Prozent haben die Zuschauerinnen und Zuschauer denNarrenmarsch der Narrenzunft Hochdorf zum Sieger gekürt. Dernärrische Musikwettbewerb von SWR und Südkurier wurde am Sonntag, 26.Februar, in der Stadthalle Singen ausgetragen und im SWR Fernsehenvon 16 Uhr an zwei Stunden lang live übertragen. Insgesamt tratenzwölf Kandidaten aus dem Südwesten gegeneinander an. Sie hatten sichaus 40 Bewerbungen für das Finale qualifiziert. Der zweite Platz gingan Flori Pfitzer aus Kirchheim unter Teck. Platz 3 belegten die"Caribbean Steelband Kolibris" aus Bad Buchau. Das Ergebnisverkündete SWR-Fernsehmoderatorin Sonja Faber-Schrecklein kurz vor 18Uhr.Die Ohrwurm-Finalisten 2017Neben den Gewinnern nahmen bei der zehnten Ausgabe des Wettbewerbsteil: "D' Alb-Dudler" aus St. Johann bei Reutlingen, "DorfsümpfonikerHauingen" aus Lörrach, "Die Kellerspatzen und Freunde" aus Engen,"Die Jungs vom Bodensee" aus Salem und Uhldingen, "Meckis" ausKon-stanz, "BlossHos" aus Volkertshausen bei Singen, "Harald Walz"aus Wald-Michelbach, "Haus-meister Huber und das Kaos" aus Heiningenund die "Blau Katz'" aus Mainz.Video, CD und Fotoshooting für die Gewinner Die NarrenzunftHochdorf hat eine Video-Produktion gewonnen, Flori Pfitzer eineDemo-CD-Produktion in den Hörfunkstudios des SWR und die "CaribbeanSteelband Kolibris" freuen sich auf ein Fotoshooting beim Südkurier.Bei der Entscheidung für den närrischsten Hit der Saison stand denZuschauerinnen und Zuschauern eine Promi-Jury zur Seite: DieSchauspielerin Ursula Cantieni ("Die Fallers), Entertainer Hansy Vogtund Sängerin Alexandra Hofmann (Geschwister Hofmann) schätzten diepräsentierten Songs fachkundig und humorvoll ein. Ausschlaggebend warjedoch allein das Votum des Publikums, das den "Närrischen Ohrwurm"per Telefonabstimmung kürte.Weitere Informationen zum "Närrischen Ohrwurm 2017" und diePlatzierungen gibt es im Internet unter SWR.de/fastnacht.Pressekontakt: Marion Erös, Tel. 0711 929 14296,marion.eroes@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell