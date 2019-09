Gesucht: Die digitale Exzellenz der deutschen Wirtschaft / Jetzt noch bis 1. Oktober online um den Deutschen Exzellenz-Preis bewerben und herausragende Leistungen endlich ins Rampenlicht rücken (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Bezeichnung "hidden champions" ist mittlerweile Allgemeingut -mittelständische Weltmarktführer, die - bis der Begriff gekürt wurde- einer breiteren Öffentlichkeit oft unbekannt waren. Nun ist esZeit, auch der "hidden excellence" die gebührende Aufmerksamkeit zuzollen. Es ist die herausragende Einzelleistung, die der DeutscheExzellenz-Preis auszeichnet und damit Unternehmen, Managern undMachern, die Großes leisten, aber vielfach im Verborgenen bleiben,eine Bühne gibt. Den Award verleihen Das Deutsche Institut fürService-Qualität (DISQ), das DUB UNTERNEHMER-Magazin und derNachrichtensender n-tv 2020 bereits zum dritten Mal. Schirmherrin istBundesministerin a. D. Brigitte Zypries. Sie setzt 2020 erstmalseinen Digital-Fokus. So werden Produkte, Dienstleistungen, Kampagnen,Manager und Macher ausgezeichnet, die den digitalen Wandelvorantreiben und zukunftsorientierte Arbeitsprozesse unterstützen.Bewerben können sich Unternehmen, Agenturen, Start-ups, Manager undMitarbeiter aller Abteilungen noch bis 1. Oktober 2019 unterwww.deutscherexzellenzpreis.de.Wer sich jetzt bewirbt, befindet sich überdies in besterGesellschaft: Bereits beworben haben sich internationale Player wieLufthansa, die Otto Group, Roland Berger und Ergo. Auch die ARAG SEbewirbt sich beispielsweise mit seinem innovativenInternet-Rechtschutz für Privatpersonen und Selbstständige. Die OttoGroup bewirbt sich mit der Eventreihe developHER. Das Coding-Campspeziell für Frauen will fundierte Programmierkenntnisse vermittelnund dazu beitragen, die Chancen von Frauen in der ITK-Branche zuerhöhen. Selbstverständlich sind auch Start-ups mit von der Partie.So will das Berliner Start-up Barzahlen langfristig die Bankfilialeersetzen und baut eine unabhängige Zahlungsinfrastruktur imEinzelhandel auf.Um sich in diese illustre Runde einzureihen, können sich sowohlFirmen, die ihre Leistungen an den Endkunden (B2C) richten, als auchsolche, die im B2B-Bereich tätig sind, jetzt ganz einfach perOnline-Formular bewerben. Eine hochkarätige, unabhängige Jury ausWirtschaft, Medien und Wissenschaft unter Vorsitz vonJournalisten-Legende Heiner Bremer wird im November 2019 tagen, umdie Bewerbungen eingehend zu prüfen und die Gewinner auszuwählen. DieSieger werden am 23. Januar 2020 im Rahmen einer feierlichen Gala inBerlin gekürt.Weitere Informationen zum Deutschen Exzellenz-Preis 2020 und dasOnline-Bewerbungsformular finden Sie hier:www.deutscherexzellenzpreis.de.Deutsches Institut für Service-Qualität (DISQ)Das Marktforschungsinstitut verfolgt das Ziel, den Service inDeutschland zu verbessern. Das DISQ führt seit 2006 im Auftrag vonMedien Wettbewerbsanalysen durch.DUB UNTERNEHMER-MagazinDas Leitmedium für die digitale Transformation erscheint in einerGesamtauflage von rund 265.000 Exemplaren am Kiosk, als Bordexemplaran den deutschen Flughäfen sowie als Supplement in "Handelsblatt","Wirtschaftswoche" und erreicht so pro Ausgabe rund 900.000 Leser.DUB UNTERNEHMER wird in Sondereditionen auch in der "Welt am Sonntag"und der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" publiziert.Nachrichtensender n-tvSeit 1992 bietet n-tv seinen Zuschauern rund um die Uhr dasNeueste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft. n-tv istDeutschlands erster Nachrichtensender. Mit einemplattformübergreifenden News-Angebot und dem größtenWirtschaftsanteil im TV ist n-tv eine der bedeutendsten Nachrichten-und Wirtschaftsmarken in Deutschland. Daher schalten täglich mehr alsfünf Millionen Zuschauer n-tv ein und rund 12 Millionen Besuchernutzen die digitalen Angebote monatlich.Pressekontakt:Kathrin MertensPressebüro Deutscher Exzellenz-PreisJDB MEDIA GmbHSchanzenstr. 7020357 HamburgTel. 040 / 46 88 32 - 0E-Mail: mertens@jdb.deOriginal-Content von: Deutscher Exzellenz-Preis, übermittelt durch news aktuell