Gesucht: die bestgeführten Mittelstands-Champions

Deloitte und WirtschaftsWoche starten zusammen mitdem BDI und dem neuen Sponsor Credit Suisse die Bewerbungsphase fürden Axia Best Managed Companies Award- Axia Best Managed Companies Award ehrt herausragende deutscheFamilienunternehmen und Mittelständler- Mittelständische Firmen mit einem Mindestumsatz von 150 Mio. EURkönnen bis zum 1. November 2019 ihre Bewerbung einreichen- Nominierte Firmen profitieren von einem professionellen Coaching,umfangreichem Networking und starker ÖffentlichkeitspräsenzUm hervorragend geführten Unternehmen die verdiente Aufmerksamkeitzu sichern, zeichnen Deloitte, die WirtschaftsWoche und derBundesverband der deutschen Industrie (BDI) nachhaltig erfolgreichemittelständische Firmen mit dem Axia BMC Award (BMC) undQualitätssiegel aus. Zudem unterstützt Credit Suisse ab diesem Jahrden Wettbewerb als exklusiver Sponsor."Der Axia Best Managed Companies Award steht für erfolgreiches,langfristiges, nachhaltiges Wirtschaften auf höchstem Niveau.Qualitäten, die auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden anvorderster Stelle stehen. Entsprechend freuen wir uns, Sponsor desAxia BMC Awards zu sein und mit unseren Experten einen Beitrag fürdie teilnehmenden Unternehmen zu leisten", sagt Henrik Herr, Leiterdes Deutschland Geschäfts der Credit Suisse und Aufsichtsratsmitgliedder Credit Suisse in Deutschland.Voraussetzungen für eine Teilnahme mittelständischer Unternehmenam Axia Best Managed Companies Award sind ein Mindestjahresumsatz von150 Mio. Euro, eine nachhaltige erfolgreiche wirtschaftlicheEntwicklung sowie unternehmerische Exzellenz in den vier definiertenKernbereichen Strategie, Produktivität & Innovation, Kultur &Commitment und Governance & Finanzen.Die Bewerbungsphase beginnt heute über den Online-Kurzfragebogenund endet am 1. November 2019. Anhand der Bewerbungsunterlagen,Auswertungen und persönlichen Interviews schlägt der Expertenrat desAxia Best Managed Companies Award der unabhängigen Jury möglichePreisträger vor. Die Award-Gewinner werden dann von dieser Jury,bestehend aus renommierten Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaftund Medien um den Sprecher der Jury Dr. Hans-Toni Junius,Geschäftsführender Gesellschafter und Vorsitzender derGeschäftsführung der C. D. Waelzholz GmbH & Co. KG sowiePräsidialmitglied des Bundesverbands der deutschen Industrie e.V.,festgelegt. Die öffentliche Bekanntgabe der Gewinner wird in einerfeierlichen Abendveranstaltung mit Preisverleihung zelebriert undfindet am 14. Mai 2020 im Capitol Theater in Düsseldorf statt."Erfolgreiche Unternehmen entstehen selten über Nacht. Sieentwickeln sich über Generationen, sie durchleben Höhen, überstehenKrisen, erfinden sich stets neu und haben dabei immer ein festesWertefundament.", sagt Beat Balzli, Chefredakteur derWirtschaftsWoche: "Mit dem Axia Best Managed Companies Award wollenwir genau jene Mittelständler auszeichnen, die für den Mut und dieInnovationskraft der deutschen Wirtschaft stehen und erfolgreich mitihrem Geschäftsmodell den Herausforderungen begegnen."Nominierte Bewerber erhalten bereits in der Auswahlphase eincross-funktionales Business-Coaching, nützliche Insights und BestPractices. Für die Gewinner ist der Award zudem eine hervorragendeMöglichkeit, ihre Medienpräsenz und Wahrnehmung in der Öffentlichkeitzu steigern. "Nicht zuletzt dient der Award-Gewinn zurReputationssteigerung als exzellentes Unternehmen und erhöht dieSichtbarkeit im Markt durch das international bekannteQualitätssiegel 'Best Managed Company'", so Lutz Meyer, Partner undLeiter Mittelstand Deloitte.Der Best Managed Companies Award wird außer in Deutschland ab demkommenden Jahr in über 20 weiteren Ländern an herausragendeUnternehmen im Mittelstand verliehen. "Dadurch ergeben sich auch fürunsere deutschen Preisträger ganz neue Möglichkeiten zur Erweiterungihres Netzwerkes innerhalb des globalen BMC-Ökosystems", ergänztMarkus Seiz, Axia BMC Programmleiter.Mehr Informationen zum Axia Best Managed Companies Award findenSie hier: http://axia-best-managed.de/ 