Frankfurt am Main (ots) -Bis zum 18. November können alle Interessierten die "Journalisten undJournalistinnen des Jahres" nominieren: Zum 16. Mal sucht das Branchenblattmedium magazin solche Journalistinnen und Journalisten, die 2019 herausragendgute Arbeit im Dienst der öffentlichen Meinungsbildung geleistet haben.Vorschläge können via eines Fragebogens auf mediummagazin.de für verschiedeneKategorien eingereicht werden (Politik, Wirtschaft, Kultur, Unterhaltung,Reporter, Wissenschaft, Sport, Chefredaktion, Teamleistung und Lebenswerk).Zudem wird mit dem oder der "Journalist/in des Jahres" gesucht, wer unabhängigvon den Fachkategorien im Jahr 2019 Herausragendes bewirkt hat. Alle Nominiertenmüssen hauptberuflich journalistisch in deutscher Sprache für deutsche Medienarbeiten."Schmähungen bis hin zu Bedrohungen unliebsamer Kritiker und Kritikerinnengreifen immer mehr um sich und schwächen die demokratische Diskussionskultur.Deswegen betrachten wir es als wichtiges Zeichen, mit dieser Wahl solcheJournalisten und Journalistinnen zu würdigen, die vorbildlich mit unabhängigenInformationen dazu beitragen, das demokratische Gemeinwesen zu stärken", sagtAnnette Milz, Chefredakteurin des medium magazins, zur Intention derAuszeichnung.Alle gültigen Vorschläge münden in eine Nominierungsliste, aus der eine rund100köpfige Jury die "Journalisten & Journalistinnen des Jahres" wählt.Zu den Vorjahressiegern 2018 gehören Dokumentarfilmer Stephan Lamby (Eco Media),Daniel Drepper (Buzzfeed Deutschland), Hannah Suppa (Märkische Oderzeitung),Melanie Amann (Der Spiegel), Rafael Buschmann/Michael Wulzinger (Der Spiegel),Julia Encke (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung), Markus Lanz (ZDF), HajoSeppelt (Eye Opening.Media/ARD), Mai Thi Nguyen-Kim (WDR/Funk), Jana Simon,Annabel Wahba, Christian Fuchs (Zeit-Magazin), Katja Bauer (Stuttgarter Zeitung/ Stuttgarter Nachrichten), Annette Ramelsberger, Wiebke Ramm, Rainer Stadler,Tanjev Schulz (NSU-Protokolle / Süddeutsche Zeitung) sowie für ihr LebenswerkSonia S. Mikich (ehemals WDR). Ein Sonderpreis ging zudem an das InternationaleRechercheprojekt "Forbidden Stories".Unter allen Einsendern auf mediummagazin.de/wahlaufruf-jdj2019/ werden eineTeilnahmekarte an der Preisverleihung Anfang 2020 in Berlin sowie zehnJahresabonnents von mediummagazin verlost.Die Ergebnisse der Wahl zu den "Journalisten & Journalistinnen des Jahres 2019"werden in medium magazin Nr. 6/2019 veröffentlicht.Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin,redaktion@mediummagazin.de.Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell