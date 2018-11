Frankfurt am Main (ots) -Zum 15. Mal sucht das Branchenblatt "medium magazin"Journalistinnen und Journalisten Deutschlands, die 2018 besondersgute Arbeit geleistet haben. Noch bis zum 19. November können alleInteressierten auf der websitehttps://www.mediummagazin.de/wahlaufruf-jdj2018/ ihre Favoriten fürdie Wahl zu den "Journalisten/Journalistinnen des Jahres" nominieren.Die Kandidaten und Kandidatinnen werden in einem zweistufigenVerfahren in zehn Kategorien ermittelt: Chefredaktion, Politik,Wirtschaft, Kultur, Unterhaltung, Reporter, Wissenschaft, Sport,Teamleistung und Lebenswerk. Aus den Nominierten wird der oder dieJournalist/Journalistin des Jahres für eine besonders prägendeLeistung im Jahr 2018 gewählt.Alle gültigen Vorschläge münden in eine Nominierungsliste, aus derdie rund 100köpfige "medium magazin"-Jury die "Journalisten/innen desJahres" wählt. Voraussetzung für eine Wahl ist eine hauptberuflichejournalistische Arbeit für überregionale wie regionale deutscheMedien (Print/Online/TV/Radio)und herausragende Leistungen imZeitraum 15.11 2017 bis 15.11.2018.Zu den Vorjahressieger 2017 gehören Markus Feldenkirchen (DerSpiegel), Barbara Hans (Spiegel Online), Michael Bröcker (RheinischePost), Robin Alexander (Welt), Lara Fritzsche (SZ-Magazin), JuliaRathcke (Rheinische Post, heute Redaktionsnetzwerk Deutschland),Kayhan Özgenc (Bild am Sonntag), Eva Schulz (Funk/Deutschland 3000),Jessy Wellmer (ARD/rbb), Nils Minkmar (Der Spiegel), Tanja Krämer undChristian Schwägerl (Riffreporter), Ingrid Kolb (Autorin,Lebenswerk-Preisträgerin), Edition F sowie der Rechercheverbund der"Paradise Papers". Außerdem wurde 2017 ein Sonderpreis an Deniz Yücelund den Freunde-und Unterstützerkreis "#FreeDeniz" vergeben.Die Ergebnisse der Wahl zu den "Journalisten und Journalistinnendes Jahres 2018" werden in "medium magazin" 7/2018 veröffentlicht.Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin,redaktion@mediummagazin.deOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell