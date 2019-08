Gesucht: Welcher Busfahrer fährt am sparsamsten? Mercedes-Benz Omnibusse prämiert zum zweiten Mal den Eco Champ MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN (AUDIO)

Ulm (ots) -Anmoderation:Beim CO2-Ausstoß ist der Reisebus die Nummer 1! Das sagt niemandGeringeres als der VCD, der einzige ökologische Verkehrsclub inDeutschland. Und dass den Reisenden der Umweltaspekt wichtig ist, daszeigt die Tatsache, dass der Fernbusmarkt seit Jahren boomt. Seit derLiberalisierung des Fernlinienbusmarktes 2013 hat sich die Anzahl derStreckenverbindungen verdreifacht. Busse haben eine hervorragendeUmweltbilanz, denn Bus fahren heißt Kraftstoff sparen. Einer Studiedes Umweltbundesamtes zufolge ist in den letzten zehn Jahren derKraftstoff-Verbrauch von Bussen um fast 15 Prozent zurückgegangen.Seit vergangenem Jahr motiviert Mercedes-Benz Omnibusse auch dieFahrer zum Spritsparen. Auch 2019 werden unter allen Fahrern desReisebusses Mercedes-Benz Tourismo die Sparsamsten gesucht. DerWettbewerb ist im vergangenen Jahr sehr gut angekommen, sagt AxelStokinger, Geschäftsleiter Vertriebsorganisation Deutschland EvoBusGmbH:O-Ton Axel StokingerWir haben diesen Wettbewerb zum ersten Mal im Jahr 2018durchgeführt und werden ihn jetzt wiederholen, weil wir über diepositive Resonanz überrascht waren. Der Wettbewerb entstandeigentlich aus zwei Gründen: Zum einen möchten wir die Fahrer derMercedes-Benz Tourismo Reisebusse in den Mittelpunkt rücken. Mit derAktion sollen diejenigen belohnt werden, die auf einen geringenVerbrauch achten und somit das Beste aus dem technisch bereitsoptimierten Fahrzeug herausholen. Zum anderen haben uns aber auch diepositiven Rückmeldungen der Kunden auf die Idee gebracht. Sie habenuns nämlich begeistert zurückgemeldet, dass sich der neue Tourismo inder Praxis sehr sparsam im Verbrauch zeigt. (0:36)Mitmachen kann jeder Busfahrer, der in einem Jahr mit demaktuellen Modell des Reisehochdeckers Tourismo mindestens 3.000Kilometer zurückgelegt hat. Die Wertung unterscheidet zwischenunterschiedlichen Varianten, also zum Beispiel zwischen Zwei- undDreiachser. Mitmachen ist ganz einfach: Der Fahrer schickt online einBeweisfoto des Fahrzeug-Displays, auf dem die Seriennummer desBusses, die gefahrenen Kilometer und der Durchschnittsverbrauch zusehen ist.O-Ton Axel StokingerDie Aktion gilt in ganz Europa. Dort treffen wir auf sehrunterschiedliche Rahmenbedingungen, die Einfluss auf den Verbrauchhaben - denken Sie nur an Hitze, an Berge, an Langstrecken et cetera.Deshalb gibt es auch eine gewisse Unterschiedlichkeit der Verbräuche.Durchwegs haben aber alle Teilnehmer zurückgemeldet, dass sie sehrzufrieden mit den Einsparmöglichkeiten des neuen Tourismo imVergleich zu den Vorgängerfahrzeugen waren. Und - ich kann esverraten - der Gewinner im letzten Jahr hatte einenTreibstoffverbrauch von 19,2 Liter auf 100 Kilometer. Wenn manbeachtet, dass das 50 Fahrgäste im Fahrzeug sind, dann ist das schonerstaunlich gering. (0:36)Jeder fünfte Reisebus in Europa ist ein Tourismo. Damit ist dieBus-Ikone der meistverkaufte Reisebus auf unserem Kontinent. Vor zweiJahren kam die neue Tourismo-Generation auf den Markt. Der Busvereint höchsten Komfort, Zuverlässigkeit und überragendeWirtschaftlichkeit. Der Allrounder macht sich vom ersten Tag anbezahlt, für die Umwelt, die Fahrgäste und für den Busunternehmer.Der Neue ist jetzt je nach Version 200 Kilogramm leichter, bietetmehr Varianten und Motorisierungen und ist noch einmal bis zu siebenProzent sparsamer:O-Ton Axel StokingerZum einen haben wir schon vorgesorgt, dass das Fahrzeug sehrsparsam ist, indem wir die Aerodynamik sehr stark abgesenkt haben.Wir haben einen cw-Wert von nur 0,33 beim neuen Mercedes-BenzTourismo. Wir haben aber auch Sonderausstattungen an Bord. ZumBeispiel einen vorausschauenden Tempomat, der nennt sich PredicitvePowertain Control, der sowohl für automatisierte als auch fürmanuelle Getriebe funktioniert und der dem Fahrer hilft, bis zu vierProzent Treibstoff zu sparen. Wir haben das sogenannte Eco DriverFeedback optional an Bord, das dem Fahrer individuelle Tipps gibt, umnoch einmal das Fahren in punkto Gleichmäßigkeit bei der Fahrt, aberauch beim Einsatz der Bremse oder des Fahrpedals nochmals zuoptimieren und somit den Energieverbrauch weiter zu senken. (0:42)Natürlich haben auch die Fahrer einen großen Einfluss auf denSpritverbrauch ihres Fahrzeugs. Deshalb werden die Fahrer regelmäßigauf verbraucherarmes Fahren trainiert:O-Ton Axel StokingerWir haben in unserem Bereich Omniplus Eco Training Experten, diezeigen Fahrerinnen und Fahrern, dass Kraftstoffsparen und denFahrplan einhalten kein Widerspruch sein muss, und wie mangleichzeitig noch stressfreier, noch komfortabler undumweltschonender, aber auch sicherer ans Ziel kommen kann. Durchkontinuierliche Fahrerbewertungen lassen sich nachhaltigEinsparpotenziale realisieren. Doch nicht nur die richtigenFahrtechniken werden in den anschaulichen Praxisseminaren vomOmniplus Eco Training gelehrt und vermittelt, sondern auch eineganzheitliche und umsichtige Fahrerphilosophie. (0:32)Abmoderation:Einsendeschluss für den Eco Champ 2019 ist der 31. Oktober 2019.In vier verschiedenen Fahrzeugkategorien werden insgesamt vierGewinner bestimmt. Der Preis: ein exklusives Mercedes-BenzMountainbike mit Carbon-Rahmen und ein Fitbit Charge 3 FitnessTracker. Das Gerät wird am Handgelenk getragen und zeichnetunterschiedliche Daten, wie Puls, Anzahl der Schritte oderSchlafrhythmen auf und unterstützt somit die persönliche Fitness. Undklar - schließlich ist Mercedes-Benz Sicherheitschampion: Es gibtauch den passenden Fahrradhelm dazu.