Gesucht: Das Finanzwort des Jahres 2018 - #finanzwort18

Hamburg (ots) - Der Bank Blog und Sopra Steria Consulting suchendas deutsche Finanzwort des Jahres. Welcher Begriff hat dieFinanzbranche 2018 geprägt und die Diskussion in der Finanzweltbesonders bestimmt? Welcher wird in Erinnerung bleiben? Bis zum 16.November 2018 können Vorschläge für das Finanzwort 2018 über diefolgenden Wege eingereicht werden:- Auf der Website https://finanzwort-des-jahres.de- Per E-Mail an redaktion@finanzwort-des-jahres.de- Per Kommentar auf http://bit.ly/finanzwortdesjahres2018- Per Tweet mit dem Hashtag #Finanzwort18Die Wahl zum deutschen Finanzwort des Jahres findet 2018 zumzweiten Mal statt. Sie ist eine Initiative des Bank Blogs(https://www.der-bank-blog.de/) und wird von Sopra Steria Consulting(https://www.soprasteria.de/de) unterstützt. 2017 wurde"Bitcoin-Blase" aus rund 180 Vorschlägen mit mehr als 50 Begriffengewählt. "Das Finanzwort des Jahres verbindet Visibilität,Agenda-Setting und Aufmerksamkeit für ein spannendes Thema aus demBereich Finanzdienstleistung", sagt Dr. Hansjörg Leichsenring,Herausgeber Der Bank Blog.Kriterien für die Wahl sind unter anderem Relevanz, Signifikanzund Bedeutung für die Finanzbranche. Das Finanzwort des Jahres sollfür das wichtigste Finanzthema des Jahres 2018 stehen und dieDiskussion in der Finanzwelt besonders bestimmt und belebt haben. Esgeht nicht um Quantität oder Häufigkeit. Mit der Auswahl ist auchkeine Wertung oder Empfehlung verbunden.Details zu den JurymitgliedernEine fünfköpfige Jury wählt aus den eingereichten Begriffen dasFinanzwort des Jahres. Alle Jurymitglieder verfolgen die Finanzweltseit vielen Jahren aus verschiedenen Blickwinkeln:- Jörg Forthmann ist Geschäftsführender Gesellschafter der aufUnternehmens- und Vertriebskommunikation spezialisierten PR- undKommunikationsberatung Faktenkontor. Er hatWirtschaftsingenieurwesen studiert und das journalistischeHandwerk im Axel-Springer-Verlag erlernt.- Stefan Lamprecht ist Mitglied der Geschäftsleitung von SopraSteria Consulting und verantwortet das Bankengeschäft desManagement- und Technologieberaters. Der Bankkaufmann undDiplom-Wirtschaftsingenieur legt sein Hauptaugenmerk auf diedigitale Transformation der Finanzwirtschaft.- Stefan Kaiser ist stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft beiSpiegel Online. Er beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahrenberuflich mit der Finanzbranche und arbeitete vor seinerTätigkeit bei SPIEGEL ONLINE für die Financial Times Deutschlandund den Tagesspiegel.- Dr. Hansjörg Leichsenring ist Herausgeber des InternetmagazinsDer-Bank-Blog.de. Als erfahrener Bankmanager ist er Experte fürdie Finanzbranche und gefragter Keynote Speaker zurDigitalisierung in der Finanzbranche.- Claudia Tödtmann ist Redakteurin der Wirtschaftswoche im Ressort"Unternehmen & Märkte", zuständig für "Management & Karriere".Zuvor schrieb sie u.a. für das Handelsblatt. Ihr Blog steht anPosition 1 der Management-Blogs in Deutschland."Kaum eine Branche bewegt Wirtschaft und Politik derzeit mehr alsdie Finanzindustrie. Und kaum eine Branche steht derart unter Druck -Zinsniveau, Regulierung, Kostendruck und tiefgreifende Veränderungdurch Digitalisierung. Das Finanzwort des Jahres ist daher eine guteund wichtige Initiative, denn sie unterstreicht denTransformationsbedarf und die Relevanz der Branche für dieRealwirtschaft", sagt Stefan Lamprecht, Mitglied der GeschäftsleitungSopra Steria Consulting.Bild zum Herunterladen: http://bit.ly/finanzwort18Über Sopra Steria Consulting (www.soprasteria.de)Sopra Steria Consulting zählt heute zu den Top BusinessTransformation Partnern in Deutschland. Als ein führendereuropäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steriaeines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services amMarkt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung,Infrastrukturmanagement und Business Process Services.Unternehmen und Behörden vertrauen auf die Expertise von SopraSteria, komplexe Transformationsvorhaben, die geschäftskritischeHerausforderungen adressieren, erfolgreich umzusetzen. ImZusammenspiel von Qualität, Leistung, Mehrwert und Innovationbefähigt Sopra Steria seine Kunden, Informationstechnologien optimalzu nutzen. Mit mehr als 42.000 Mitarbeitern in über 20 Ländernerzielte Sopra Steria 2017 einen Umsatz in Höhe von 3,8 Mrd. Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE EuronextParis (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.Weitere Informationen finden sich unterwww.soprasteria.de/newsroom