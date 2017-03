"Gestorben wird immer" / ZDF dreht "Ein starkes Team" in Berlin (FOTO)

Mainz (ots) -Noch bis Ende März 2017 wird für eine neue Folge der"ZDF-Samstagskrimi"-Reihe "Ein starkes Team" mit dem Arbeitstitel"Gestorben wird immer" in Berlin und Umgebung gedreht. Thorsten M.Schmidt inszeniert nach dem Buch von Leo P. Ard eine packendeGeschichte rund um das Milieu der Berliner Bestattungsinstitute.Neben den Hauptkommissaren Otto Garber (Florian Martens) und LinettWachow (Stefanie Stappenbeck) sind auch Reddemann (Arnfried Lerche)und Sputnik (Jaecki Schwarz) wieder mit von der Partie. In weiterenRollen spielen Uwe Ochsenknecht, Maria Simon und Jockel Tschiersch.Der neue Fall führt Otto Garber und seine Kollegin Linett Wachowin das Milieu der Bestattungsunternehmen der Hauptstadt. BestatterKreuzkamp (Jockel Tschiersch) schaut nach einer Beisetzung am offenenGrab noch einmal nach dem Rechten. Als wenig später die trauerndeWitwe in Ruhe Abschied nehmen möchte, liegt der erschossenenKreuzkamp auf dem Sarg ihres Mannes. Das starke Team recherchiert,dass in der Bestatterbranche seit Jahren ein erbitterter Wettbewerbtobt. Discount-Anbieter treten gegen die traditionsreichenFamilienunternehmen an. Kreuzkamp war zusammen mit seinem PartnerHermann Lichte (Uwe Ochsenknecht) einer derjenigen, die mitDumpingpreisen in den Markt drängen. Ihre Lkws fahren quer durch dieRepublik und bringen Verstorbene zur Verbrennung in preisgünstigeKrematorien nach Tschechien.Bei seinen Ermittlungen stößt das Team auf Stefanie Lentz (MariaSimon), die Tochter des kürzlich verstorbenen Eigentümers einesalteingesessenen Bestattungsunternehmens. Ihr Vater hatte massiveProbleme mit den zwielichtigen Methoden des Bestatter-Duos. AuchHermann Lichte gerät in das Visier der Ermittlungen, nachdem dieKommissare von seinem eifrigen Lehrling Kai Erichsen (Timur Bartels)erfahren, dass es Streit zwischen den Geschäftspartnern gab. Lichtewirkt seit Kreuzkamps Tod auffallend nervös. Wovor hat er Angst? Undwelche Rolle spielt ein vermisster Transporter aus Tschechien, aufden Lichte vergeblich wartet? Das starke Team findet heraus, dassLichte mehr als nur Asche in den Urnen zurück nach Deutschlandbringt."Ein starkes Team - Gestorben wird immer" ist eineZDF-Auftragsproduktion der UFA Fiction, Produzentin ist AliciaRemirez. Die Redaktion im ZDF hat Günther van Endert. Gedreht wirdbis zum 30. März 2017. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.https://www.zdf.de/filme/ein-starkes-teamhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFkrimiAnsprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/einstarkesteamPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell